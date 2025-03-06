Japon Bilim İnsanları ‘Anahtar Geni’ Buldu: Yaşlanmayı Tersine Çeviriyor, Bütün Hücreleri Yeniliyor
Japonya’daki Osaka Üniversitesi'nden bilim insanları, yaşlanma sürecini hücresel düzeyde yavaşlatabilecek veya tersine çevirebilecek kritik bir protein keşfetti.
Kaynak: DHA
Araştırmalarda, AP2A1 adlı protein alt biriminin yaşlanan hücrelerde önemli bir rol oynadığı ve bu proteinin seviyesinin değiştirilmesiyle hücrelerin gençleşme sürecine girebileceği belirlendi.
HÜCRELERİN YAŞLANMA MEKANİZMASI ÇÖZÜLEBİLİR Mİ?
Araştırmanın başyazarı Pirawan Chantachotikul, yaşlanmış hücrelerin zamanla nasıl daha büyük boyutlara ulaştığının tam olarak anlaşılamadığını belirtti. Ancak dikkat çeken bir ipucuna göre, yaşlanmış hücrelerde bulunan stres liflerinin, genç hücrelere kıyasla çok daha kalın olduğu tespit edildi. Bu durum, hücrelerin büyüklüğünü koruyabilmesi için belirli proteinlerin etkili olduğunu düşündürüyor.
Bilim insanları, AP2A1 proteininin özellikle fibroblast ve epitel hücrelerinde stres lifleriyle ilişkili olduğunu keşfetti. AP2A1’in genç hücrelerde artırılması yaşlanmayı hızlandırırken, yaşlı hücrelerde baskılanması ise hücresel gençleşmeyi destekledi.
‘SONUÇLAR SON DERECE DİKKAT ÇEKİCİ’
Çalışmanın kıdemli yazarı Shinji Deguchi, elde edilen verilerin son derece dikkat çekici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Yaşlanmış hücrelerin büyük boyutlarını nasıl koruduklarını anlamış değiliz. Bir ilginç ipucu, stres liflerinin yaşlanmış hücrelerde, genç hücrelere göre çok daha kalın olması. Bu da bu liflerdeki proteinlerin, hücrelerin büyük boyutlarını desteklemede yardımcı olduğunu gösteriyor.
YAŞLANMA KARŞITI TEDAVİLER İÇİN YENİ BİR HEDEF
Araştırmacılar ayrıca AP2A1’in, hücrelerin çevresindeki kolajen matrise tutunmalarına yardımcı olan integrin β1 proteiniyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirledi. Her iki proteinin de hücre içindeki stres lifleri boyunca hareket ettiği ve fibroblast hücrelerde yaşlanma sürecini etkileyen yapışma mekanizmalarını güçlendirdiği ortaya çıktı.
YAŞLANMAYI TERSİNE ÇEVİRİYOR
Chantachotikul, araştırma bulgularını şu sözlerle değerlendirdi:
Sonuçlar çok ilginçti. Yaşlı hücrelerde AP2A1’in baskılanması, yaşlanmayı tersine çevirerek hücresel yenilenmeyi teşvik ederken, genç hücrelerde AP2A1 aşırı ifadesi, yaşlanmayı hızlandırdı.
Bulgularımız, yaşlanmış hücrelerin, genişlemiş stres lifleri boyunca AP2A1 ve integrin β1’in hareketiyle, hücre dışı matrise güçlendirilmiş yapışma yoluyla büyük boyutlarını koruduğunu gösteriyor.