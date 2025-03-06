Japon Bilim İnsanları ‘Anahtar Geni’ Buldu: Yaşlanmayı Tersine Çeviriyor, Bütün Hücreleri Yeniliyor

HÜCRELERİN YAŞLANMA MEKANİZMASI ÇÖZÜLEBİLİR Mİ?

Araştırmanın başyazarı Pirawan Chantachotikul, yaşlanmış hücrelerin zamanla nasıl daha büyük boyutlara ulaştığının tam olarak anlaşılamadığını belirtti. Ancak dikkat çeken bir ipucuna göre, yaşlanmış hücrelerde bulunan stres liflerinin, genç hücrelere kıyasla çok daha kalın olduğu tespit edildi. Bu durum, hücrelerin büyüklüğünü koruyabilmesi için belirli proteinlerin etkili olduğunu düşündürüyor.

Bilim insanları, AP2A1 proteininin özellikle fibroblast ve epitel hücrelerinde stres lifleriyle ilişkili olduğunu keşfetti. AP2A1’in genç hücrelerde artırılması yaşlanmayı hızlandırırken, yaşlı hücrelerde baskılanması ise hücresel gençleşmeyi destekledi.