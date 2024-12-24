Otomat Sektörünün Devini İflas Teğet Geçti

İstanbul merkezli Ultra Otomat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ekonomik zorluklar ve finansman sorunları nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu reddetti.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Otomat Sektörünün Devini İflas Teğet Geçti

Küresel ekonomik krizin Türkiye üzerindeki etkileri derinleşirken, Ultra Otomat, mali sıkıntılarla baş edebilmek için konkordato ilanı talep etmişti. Mahkeme, 19 Aralık 2024 tarihli duruşmada konkordato talebinin reddine karar verdi.

MAHKEME SON KARARINI VERDİ

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/825 esas numaralı dosyasına ilişkin verdiği karar şu şekilde:

  • Davacı borçlular Mehmet Yıldız ve Ultra Otomat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato taleplerinin ayrı ayrı reddedilmesi.
  • Konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesi.
  • Mahkemece verilen tüm tedbirlerin kaldırılması.
  • Konkordato reddi kararının Ticaret Sicili Gazetesi ve Basın-İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında yayımlanması.

Otomat Sektörünün Devini İflas Teğet Geçti - Resim : 1

ULTRA OTOMAT HAKKINDA

Ultra Otomat, üretim faaliyetlerine 4 adet CNC otomat tezgahıyla başlamış ve zamanla teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak üretim kapasitesini artırmıştı.

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