SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU! Kimisi 100 TL Kimisi 2 Bin TL Alacaktı: Taban Maaşa Çözüm Bulundu: ‘Fazlası Olmaz…’

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı düzenlemeleri yeni yılın ilk günlerinde netleşecek. Emekliye zam bekleyen milyonlar 6 aylık enflasyon ile yeni maaşlarını alacak. Temmuz 2024’te 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı da artırılacak.

TEMMUZ’DA KÖK MAAŞ ZAMMI YÜZDE 24,73 OLDU

Yılın ikinci altı aylık döneminde 4a ve 4b emekli zammı yüzde 24,73 olmuştu. 4c yani memur emeklileri ise yüzde 6 aylık enflasyon farkına ek toplu sözleşme zammı ile 19,31 oranında artışı maaşlarında görmüştü. Bu dönemde en düşük emekli maaşı da yüzde 25 artışla 12.500 TL’ye yükseltildi.

KASIM’DA ENFLASYON YÜZDE 2,24

5 aylık enflasyonu çıkaran Kasım ayı TÜFE verisi TÜİK tarafından açıklandı. Bir önceki aya göre gerileyen enflasyon yüzde 2,24 olarak gerçekleşti, yıllık enflasyon da yüzde 47,09’a geriledi. Aylık bazda düşüş son 5 ayın en düşüğü olarak kaydedilirken, Mayıs ayındaki pik seviyeden gerileme 28,4 puana ulaştı.

Bu verinin ardından 5 aylık enflasyon ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,57 olarak garantilendi. Memur emeklisi içinse yüzde 10,40’a yükseldi. Aralık ayında enflasyon ‘sıfır’ bile gelse milyonlarca emekli artık bu artışları maaşlarında kesin olarak görecek.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Emekli maaş zammı, 3 Ocak Cuma günü saat 10.00’da TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından kesinleşecek.

6 AYLIK ENFLASYONDA MERKEZ BANKASI’NDAN SON TAHMİN

Emekliye zamda en güçlü ipucunu Merkez Bankası duyurdu. Piyasa Katılımcıları Aralık Anketi’ne göre yeni zam tablosunda rakamlar değişti:

6 aylık enflasyon yüzde 16,54 olacak

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,54 olacak

Memur enflasyon farkı yüzde 5,95’e yükseldi.

Memur zammı yüzde 12,31 olarak hesaplandı.

KÖK MAAŞINA BAK ZAMMINI ÖĞREN!

Şu anda Bağ-Kur emeklisi esnaf için 12.695 lira alıyor. 5 aylık garantilenen veri ile 14.545 TL oldu. 6 aylık zamda enflasyon beklentiler dahilinde gelirse yüzde 14.795 TL’ye yükselecek.

Bağ-Kur tarım emeklisi de güncelde 10.089 TL aylık alıyor. 5 aylık 11.559 TL ve Temmuz-Aralık ayı arasında 11.758 TL alacak.

SSK 2000 öncesinde emekli olanlar 14.178 TL alıyor. Garantilenen 16.244 TL ve 6 aylık 16.523 TL’ye denk geliyor.

SSK 2000 sonrası 8.789 TL kök aylıkları var. Temmuz-Kasım arası garantilenen 10.070 TL ve yıl sonunda 10.245’lik tahmini yükseliş bekleniyor.

Ancak en düşük emekli maaşı olan 12.500’ün altında kalan rakamlar yine taban aylığa eşitlenerek maaşları bu rakam seviyesinde kalmaya devam edecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİ

Kök maaşı 10.700 liranın altında olanlar Ocak 2025 zam döneminde ‘sıfır zam’ tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktı. Ancak ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar emekli taban maaşında düzenlemenin yapılacağını kesinleştirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç, “Kök aylığı 10.700-12.500 lira arasında olanlar da kiminde 100 TL kiminde 2.000 TL şeklinde bir artışı maaşında görecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklaması oldu. En düşük emekli aylığında değerlendirme yapılacağını söyledi. AK Parti’de buna ilişkin bir çalışma yapılıyor. Çünkü bir yasa değişikliği gerekiyor. Beklentiler en düşük emekli aylığına yapılacak artışın SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zamla paralel olması yönünde. O da son 6 aylık enflasyon ile belli oluyor. Yıllık enflasyon yüzde 45-46 olursa artış yüzde yaklaşık 16-17 olacak. Bu durumda yüzde 17’lik zam ile en düşük emekli aylığı 14.625 liraya karşılık geliyor. Bunu yuvarlamak mümkün olabilir. Ama bunun daha fazla artması beklenmiyor. Çünkü en düşük emekli aylığı alan 3,7 milyon kişi var. Bu sayının 4-4,5 milyon gibi bir rakama artması söz konusu ama bu istenmiyor” yorumunu yaptı.

YÜZDE 30 FAZLA EMEKLİ MAAŞI İÇİN SON GÜNLER!

2024 yılında emekli olanlar, 2025 yılına göre en az yüzde 30 daha fazla maaş alacak. Hem özel sektör hem her ayın 1'inde ücretlerini alan kamu işçileri 31 Aralık'a kadar emeklilik talep dilekçesini verdikleri takdirde 2024 emeklisi olabilecekler. Kamuda her ayın 14'ünde aylığını alan işçiler de 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verdikleri takdirde 2024 emeklisi sayılıyorlar.

2024-2025 yılı emekli maaş farkından yaklaşık 300 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor. Bunlar içinde 140 bin kamu işçisi bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi