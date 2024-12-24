Altın Fiyatlarında Yükseliş İçin Artık İlk Olarak Oraya Bakacaklar! (24 Aralık Gram, Çeyrek Altın Fiyatları)

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in gelecek yıl faiz oranlarında daha az agresif bir indirime gideceği beklentisiyle yükselişe geçti. Ons altın yüzde 0,31 artışla ons başına 2.619,25 dolara yükseldi. Ancak ons altın fiyatı son bir haftada yüzde 1,1 düştü. Ay başından bu yana kayıp yüzde 1,34, Kasım ayının aynı dönemine göre kayıp ise yüzde 3,2'ye ulaştı.

FED'İN 2025 FAİZ ADIMI BELİRSİZ

Yatırımcılar şu anda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 yılında faizleri ne kadar hızlı ya da derin bir şekilde düşüreceğine odaklanmış durumda. Cuma günü iyi gelen ABD enflasyonu gelecek yılki indirimlerin hızına ilişkin bazı endişeleri hafifletirken, piyasalar hala 2025 için sadece 35 baz puanlık bir gevşeme fiyatlıyor.

RİSKTEN KORKAN ALTINA KAÇACAK

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, piyasanın bundan sonra bakacağı şeyin Donald Trump'ın ticaret tarifelerine ilişkin politikası ve hedeflenen ticaret ortaklarının buna nasıl tepki vereceği olduğunu söyledi.

Wong, “Ticaret tarifelerinin müzakere taktiklerinden biri olduğuna inanıyorum ve eğer ticaret ortakları sopa ya da havucu satın almak istemezlerse, ABD ürünlerine karşı başka yaptırım biçimleriyle misilleme yapabilirler, bu da piyasada dalgalanmaya neden olabilir ve potansiyel olarak altının güvenli liman talebinin arttığını görebilir” diye konuştu.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde altının gram fiyatı bu sabah hafif yükseliş ile 3.050 TL'den değerleniyor. Çeyrek altın fiyatları 5.135 TL'den ve Cumhuriyet altını da 20.750 TL'den ekranlara yansıyor.

Kaynak: Haber Merkezi