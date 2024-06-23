Türk-İş Başkanı Atalay'dan 'asgari ücrete zam' çağrısı: 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmedim!

Türk-İş'in açıkladığı verilere göre, mayıs ayında açlık sınırı 18 bin 969 liraya çıkarak 17 bin 2 lira olan asgari ücretin bin 967 lira üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı ise 61 bin 788,99 TL’ye yükseldi. İktidar asgari ücrete ara zamma kapıyı kapatırken, Türk-İş'ten çağrı geldi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Atalay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni vergi düzenlemeleri konusunda da “En önemli sorunlarımızdan birisi vergi adaletsizliği. Biz, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz. Genel merkezimize, bağlı sendikalarımıza, bunların şubelerinin bulunduğu her yerde bu pankartı asıyoruz” dedi.

Atalay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bugün, çalışanların ana problemi vergiyle ilgili. Biz yıl başından bu yana vergi konusunu gündeme getiriyor, el ilanlarıyla, afişlerimizle, pankartlarımızla az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için mücadele veriyoruz. 12 ay çalışıyor, bunun 1,5 aylık geliri vergiye gidiyor, 10,5 ay maaş alınmış oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi ile ilgili düzenlemeler yapacak. İşçiler lehine düzenlemeye ihtiyaç var. Bu konuda Türk-İş, Hak İş ve DİSK konfederasyonları olarak vergi adaletinin sağlanması konusunda ortak mücadele vereceğiz. Taleplerimiz ortak. Vergi teklifi meclise geldiğinde parti genel başkanlarıyla görüşeceğiz, il ve ilçelerde sendika şubelerimizde, işçinin olduğu her yerde kapsamlı toplandılar yapacağız. Tek isteğimiz adil bir vergi sistemi.”