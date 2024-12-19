Türk Gayrimenkul Devi Resmen İflas Etti: Konkordato Talebi Reddedildi

Ekonomik zorluklarla mücadele eden Medsa Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., mahkeme kararıyla iflas etti.

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ankara merkezli faaliyet gösteren Medsa Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin konkordato talebini reddederek iflasına hükmetti.

MAHKEME KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 13 Aralık 2024 tarihli kararına göre, Medsa Gayrimenkul’ün konkordato talebi reddedildi ve geçici mühlet sürecinin sonuçları kaldırıldı.

Kararda, şirketin ekonomik sorunlarının çözülemediği ve talep edilen konkordatonun 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun bulunmadığı belirtildi.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KALDIRILDI

Karar Detayları Şu Şekilde:

Medsa Gayrimenkul'ün 16 Eylül 2024 tarihinde alınan 3 aylık geçici mühlet kararının kaldırılmasına,

-Konkordato talebinin reddedilmesine,

-Geçici mühlet sürecine ilişkin tedbir kararlarının sona erdirilmesine,

-Şirketin 13 Aralık 2024 tarihi saat 15.12 itibarıyla iflasına karar verildi.

Medsa Gayrimenkul’ün iflas kararı, şirketin sektördeki faaliyetlerini sonlandırırken, alacaklılar için hukuki süreçlerin başlatılmasını da mümkün kıldı. Karar, T.C. Resmi Gazete’de ilan edilerek kamuoyuyla paylaşıldı.