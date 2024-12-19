FED Kararı Sonrası Dolarda İvme Yukarıda

FED'in dün açıkladığı faiz kararının ardından yükselişe geçen dolar, bu ivmesini koruyor. Haftanın dördüncü iş günü İstanbul serbest piyasada dolar 35,0420 liradan, euro 36,4900 liradan açılış yaptı.

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FED Kararı Sonrası Dolarda İvme Yukarıda

Vatandaş, altınla beraber en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan dövizi de sıkı takip ediyor. Uzun süredir dolar ve euroda istikrarsız bir gidişat olduğundan hemen her gün ani değişiklikler yaşanan kur, hem piyasanın hem vatandaşın radarına giriyor.

FED Kararı Sonrası Dolarda İvme Yukarıda - Resim : 1

FED'in faiz indirimi kararı sonrası, 19 Aralık 2024 Perşembe günü İstanbul serbest piyasada 35,0400 liradan alınan dolar, 35,0420 liradan satılıyor. 36,4880 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4900 lira olarak belirlendi.

Dün günü doların satış fiyatı 35,0200 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7870 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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