Tüm Taksilerde Artık Zorunlu Oldu: Tarih Verildi! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), taksiyle yolculukta ödeme ve belge düzenine ilişkin önemli bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taksi işletmecilerine, taksimetreyle entegre çalışan yeni nesil “taksi mali cihazı” kullanma ve kartla ödeme kabul etme yükümlülüğü getirildi.

TAKSİMETRE İLE TAM ENTEGRASYON

Yeni uygulamaya göre taksilerde kullanılacak mali cihazlar, taksimetreyle bağlantılı çalışacak ve ücret bilgisi otomatik olarak cihaza aktarılacak. Böylece elle tutar girişi yapılamayacak. Taksimetre kapatıldığında sistem otomatik olarak fiş ya da e-Belge oluşturacak; belge düzenlenmeden taksimetrenin yeni yolculuğa başlamasına izin verilmeyecek.

Kartla yapılan ödemelerde ise banka POS bilgileri ile mali fiş tek belgede birleştirilecek. Yolcular, ödemelerini kredi kartı veya banka kartıyla pratik biçimde gerçekleştirebilecek.

BANKA ANLAŞMASI 15 GÜN İÇİNDE

Taksi mali cihazını aktif hale getiren işletmeciler, en geç 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme kuruluşu ile anlaşma yapmak zorunda olacak. Düzenleme ile özellikle kartla ödeme sırasında yaşanan sorunların ve yolcu mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

CİHAZLAR TESTTEN GEÇECEK

Sistemde kullanılacak cihazların teknik kriterlere uygunluğu, TÜBİTAK ve TSE tarafından denetlenecek. Gerekli şartları sağlayan cihazlar Bakanlık onayıyla hizmete sunulabilecek.

GEÇİŞ İÇİN SON TARİH 1 EYLÜL

Mevcut taksi işletmecilerinin, en geç 1 Eylül’e kadar taksi mali cihazına geçerek sistemi kullanmaya başlaması gerekiyor. Yeni faaliyete başlayacak olanlar veya taksimetresini değiştirenler ise 30 gün içinde sisteme dahil olacak. Ancak yolcu taşımacılığına başlamadan önce cihaz kurulumunun tamamlanması şartı aranacak.

Yeni sistemle birlikte taksimetre verileri ve düzenlenen belgeler, elektronik ortamda periyodik olarak GİB’e iletilecek. Böylece kayıtlı ekonominin desteklenmesi ve vergi güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA