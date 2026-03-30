Tüm Ev Sahiplerine Kritik Uyarı: Yarın Son Gün! Kaçıran Ceza Ödeyecek

Kira geliri elde eden mülk sahipleri için kritik beyan dönemi sona eriyor. 2025 yılına ilişkin kira gelirlerinin bildirilmesi için tanınan süre 31 Mart 2026 itibarıyla tamamlanıyor. Sürenin son gününe girilmesiyle birlikte mükellefler, beyanname işlemleri ve ödeme detaylarına yoğunlaştı.

Geçtiğimiz yıl içinde konuttan yıllık 47 bin liranın üzerinde, iş yerinden ise 330 bin lirayı aşan kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin beyanname vermesi zorunlu tutuluyor. 1 Mart’ta başlayan süreçte, belirtilen sınırları aşan gelirlerin resmi olarak bildirilmesi gerekiyor.

ÖDEMELER İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILACAK

Kira gelir vergisi ödemeleri iki taksit şeklinde gerçekleştiriliyor. İlk taksit için son tarih 31 Mart 2026 olarak belirlenirken, ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz 2026 olacak. Ayrıca damga vergisinin de ilk taksitle birlikte ödenmesi gerekiyor.

Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yapılabiliyor. Bunun yanı sıra anlaşmalı bankalar aracılığıyla havale ya da hesap üzerinden ödeme imkanı da sunuluyor. Vergi daireleri ile PTT şubeleri de alternatif ödeme kanalları arasında yer alıyor.

BEYANNAME İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEBİLİYOR

Mükellefler kira gelirlerine ilişkin beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden kolaylıkla oluşturabiliyor. gib.gov.tr adresi üzerinden erişilebilen sistemin yanı sıra Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama üzerinden de beyanname işlemleri yapılabiliyor.

Uzmanlar, sürenin dolmasına saatler kala herhangi bir cezai durumla karşılaşmamak için mükelleflerin işlemlerini geciktirmeden tamamlaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi