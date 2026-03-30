Tüm Ev Sahiplerine Kritik Uyarı: Yarın Son Gün! Kaçıran Ceza Ödeyecek

Milyonlarca ev ve iş yeri sahibini ilgilendiren kira gelir beyannamesi için tanınan süre yarın doluyor. Gelir bildirmeyenler için vergi cezası gelecek.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kira geliri elde eden mülk sahipleri için kritik beyan dönemi sona eriyor. 2025 yılına ilişkin kira gelirlerinin bildirilmesi için tanınan süre 31 Mart 2026 itibarıyla tamamlanıyor. Sürenin son gününe girilmesiyle birlikte mükellefler, beyanname işlemleri ve ödeme detaylarına yoğunlaştı.

Geçtiğimiz yıl içinde konuttan yıllık 47 bin liranın üzerinde, iş yerinden ise 330 bin lirayı aşan kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin beyanname vermesi zorunlu tutuluyor. 1 Mart’ta başlayan süreçte, belirtilen sınırları aşan gelirlerin resmi olarak bildirilmesi gerekiyor.

ÖDEMELER İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILACAK

Kira gelir vergisi ödemeleri iki taksit şeklinde gerçekleştiriliyor. İlk taksit için son tarih 31 Mart 2026 olarak belirlenirken, ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz 2026 olacak. Ayrıca damga vergisinin de ilk taksitle birlikte ödenmesi gerekiyor.

Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yapılabiliyor. Bunun yanı sıra anlaşmalı bankalar aracılığıyla havale ya da hesap üzerinden ödeme imkanı da sunuluyor. Vergi daireleri ile PTT şubeleri de alternatif ödeme kanalları arasında yer alıyor.

BEYANNAME İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEBİLİYOR

Mükellefler kira gelirlerine ilişkin beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden kolaylıkla oluşturabiliyor. gib.gov.tr adresi üzerinden erişilebilen sistemin yanı sıra Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama üzerinden de beyanname işlemleri yapılabiliyor.

Uzmanlar, sürenin dolmasına saatler kala herhangi bir cezai durumla karşılaşmamak için mükelleflerin işlemlerini geciktirmeden tamamlaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ev sahibi Kiracı
Son Güncelleme:
Dolar ve Euroda Haftanın İlk Rakamları Dolar ve Euroda Haftanın İlk Rakamları
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İslam Memiş Duyurdu: Altında Kritik Tarih Belli Oldu! İşte 30 Mart 2026 Gününde Altın Fiyatları İslam Memiş Duyurdu: Altında Kritik Tarih Belli Oldu! İşte 30 Mart 2026 Gününde Altın Fiyatları
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Valilikten Şehit Polisle İlgili Son Dakika Açıklaması: Kalbi Yeniden Çalıştırıldı, Hayata Döndürüldü 'Şehit' Polis Yeniden Hayata Döndürüldü
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri Hayatını Kaybetti: İsrail 3 Gün Önce 'Öldürdük' Demişti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri Hayatını Kaybetti
Etimesgut Belediyesi'ne Operasyon: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı Etimesgut Belediyesi'ne 'Zimmet' Soruşturması
Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu
İstanbul'da Banka Soygunu Girişimi: Silahlı Şüpheli Yakalandı, Detaylar Ortaya Çıktı İstanbul'da Banka Soygunu Girişimi