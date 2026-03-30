Dolar ve Euroda Haftanın İlk Rakamları

Serbest piyasada dolar bugün (30 Mart 2026) saat 09:30 itibariyle 44.4651 TL’den alınıp 44.4702 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.03 yükselişle başladı.

Euro 51.2052 TL’den alınıp 51.2652 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.19 olarak kayda geçti.

Öte yandan dün dolar en yüksek 44.4698 TL'yi en düşük 44.3753 TL'yi görerek günü 44.4534 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 51.4146 TL’den, en düşük 51.1437 TL’den işlem görürken günü 51.1459 TL olarak kapattı.

