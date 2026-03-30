İslam Memiş Duyurdu: Altında Kritik Tarih Belli Oldu! İşte 30 Mart 2026 Gününde Altın Fiyatları

Altın fiyatları ABD-İsrail-İran arasında yaşanan savaş nedeniyle dalgalı şekilde seyrediyor. Üste üste rekor kıran altın fiyatları savaşın etkisiyle ciddi kayıp yaşarken, haftaya toparlama hareketleriyle başladı. Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Mart Pazartesi altın fiyatları…

Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor.

KRİTİK TARİH 9 NİSAN

Ünlü ekonomist İslam Memiş ise kritik tarihi açıkladı. GDH’ye konuşan Memiş, İslam Memiş, 9 Nisan’ı kritik tarih olarak belirledi.

“Hafta kapanışına baktığımızda ise fiziki altının yaklaşık 6.700 lira, ons altının da 4.500 dolar seviyelerinde dengelendiğini gördük. Önümüzdeki süreçte ons altında 4.100 ile 4.600 dolar aralığında dalgalanan bir görünüm bekliyorum. Bu süreçte piyasayı bu bantta tutacaklar. Özellikle mevcut gerilim sona erene kadar bu hareketin devam etmesi muhtemel. Trump’ın verdiği sürenin 6 Nisan’da dolduğunu biliyoruz, benim öngördüğüm kritik tarih ise 9 Nisan.”

İşte haftanın ilk gününde altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.417,41

Satış: 6.418,21

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 4.491,71

Satış: 4.496,48

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.267,85

Satış: 10.493,77

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 41.071,41

Satış: 41.846,72

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 43.188,00

Satış: 44.864,00

Kaynak: Haber Merkezi

Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
AK Parti'ye Şikayet Yağdı, Tartışma Alevlendi: Trafik Cezaları Yeniden Şekilleniyor AK Parti'ye Şikayet Yağdı, Tartışma Alevlendi: Trafik Cezaları Yeniden Şekilleniyor
Üç Gün İçinde Ödemeyen Yandı: Bakan Şimşek'ten Yaptırım Uyarısı Üç Gün İçinde Ödemeyen Yandı
ÇOK OKUNANLAR
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri Hayatını Kaybetti: İsrail 3 Gün Önce 'Öldürdük' Demişti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri Hayatını Kaybetti
Etimesgut Belediyesi'ne Operasyon: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı Etimesgut Belediyesi'ne 'Zimmet' Soruşturması
Valilikten Şehit Polisle İlgili Son Dakika Açıklaması: Kalbi Yeniden Çalıştırıldı, Hayata Döndürüldü 'Şehit' Polis Yeniden Hayata Döndürüldü
AK Parti'ye Şikayet Yağdı, Tartışma Alevlendi: Trafik Cezaları Yeniden Şekilleniyor AK Parti'ye Şikayet Yağdı, Tartışma Alevlendi: Trafik Cezaları Yeniden Şekilleniyor
Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu Usta Tarihçi İlber Ortaylı İçin Flaş Karar: Acı Kaybın Ardından Ailesi Duyurdu