İslam Memiş Duyurdu: Altında Kritik Tarih Belli Oldu! İşte 30 Mart 2026 Gününde Altın Fiyatları

Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor.

KRİTİK TARİH 9 NİSAN

Ünlü ekonomist İslam Memiş ise kritik tarihi açıkladı. GDH’ye konuşan Memiş, İslam Memiş, 9 Nisan’ı kritik tarih olarak belirledi.

“Hafta kapanışına baktığımızda ise fiziki altının yaklaşık 6.700 lira, ons altının da 4.500 dolar seviyelerinde dengelendiğini gördük. Önümüzdeki süreçte ons altında 4.100 ile 4.600 dolar aralığında dalgalanan bir görünüm bekliyorum. Bu süreçte piyasayı bu bantta tutacaklar. Özellikle mevcut gerilim sona erene kadar bu hareketin devam etmesi muhtemel. Trump’ın verdiği sürenin 6 Nisan’da dolduğunu biliyoruz, benim öngördüğüm kritik tarih ise 9 Nisan.”

İşte haftanın ilk gününde altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.417,41

Satış: 6.418,21

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 4.491,71

Satış: 4.496,48

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.267,85

Satış: 10.493,77

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 41.071,41

Satış: 41.846,72

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 43.188,00

Satış: 44.864,00

Kaynak: Haber Merkezi