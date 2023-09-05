TÜİK'te neler oluyor: 'ENAG'ı sollaması çok farklı yorumlara yol açtı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarıyla hayata geçirilen 'düşük faiz' politikası nedeniyle Türkiye'de yaklaşık iki yıldır resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanıyor. Enflasyon, cari açık ve döviz kurları rekorlar kırarken, rezervler, 'dost ülkelerin' desteğine rağmen eksilerde seyrediyor.

Bu süreçte en çok tepkiyi, çarşı - pazardan uzak bir şekilde yayınladığı enflasyon verileri nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çekiyordu. Ancak dün, dikkati çeken bir gelişme yaşandı.

Açıklanan rakamlar ilk kez, vatandaşın hissettiğine en yakın oranları duyurarak devlet kurumunun 'belalısı' haline gelen Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından paylaşılanları geçti.

Halk TV yazarı Olcay Aydilek, gelişmeyi değerlendirirken "Yoksulluk, dalga dalga yayılıyor ve derinleşiyor. İktidarın krizi makyajlama ve görünmez kılma çabaları da artık iş yapmıyor. Mızrak çuvala sığmıyor" ifadesini kullandı. Gazeteci, ardından şunları kaydetti:

"Bu noktada son birkaç aydır Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) yaşanan gelişmelere, ayrıntıları başka bir yazıda yer alacak biçimde ima yoluyla değinmek isteriz. Gerçek enflasyon verilerini 'gizlediği' gerekçesiyle sert eleştirilerin hedefi olan TÜİK, ağustos ayında tam anlamıyla sürpriz yaptı.

Akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu ENAG yüzde 8,59 olarak açıkladığı ağustos enflasyonunu, TÜİK'in yüzde 9,09 olarak duyurması dikkat çekti. TÜİK'in, ENAG'ı sollaması çok farklı yorumlara yol açtı.

TÜİK'e egemen olan anlayış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonominin yönetimine geçmesiyle birlikte bir anda değişti mi? Şimşek'in bastırmasıyla gerçek verileri mi açıklamaya başladı? Bakan Şimşek ile TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ilişkisi sorunsuz mu? Gerilim dolu, kırılgan mı? TÜİK Başkanı Çetinkaya, orta vadede görevi bırakabilir mi?

GERÇEKLER ER GEÇ ORTAYA ÇIKAR

TÜİK, kapalı bir kutu… Bu nedenle TÜİK'te olup-biteni günü gününe akla gelen bu soruların hakkını vererek yanıtlayacak biçimde yakalamak mümkün olmuyor. Ancak, 'içeri'de zaman zaman fırtınalı bir havanın hüküm sürdüğünü söylemek yanlış olmaz. (...)"

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