TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı

TÜİK, şubat ayı enflasyon (TÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55,18'e geriledi. Aylık enflasyon ise yüzde 3,15 oldu.

Tüketici enflasyonu, 2022 yılı aralık ayına göre yüzde 10, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 olarak açıklandı.

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 57,68, aylık enflasyon ise yüzde 6,65 olmuştu.

EN YÜKSEK AYLIK ENFLASYON GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

143 ENDEKSİN 117'SİNDE ARTIŞ

Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,62, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,10 olarak gerçekleşti.

"DEPREMLER NEDENİYLE ÜÇ İLDE SAHA FİYATLARI DERLENEMEDİ"

TÜİK, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle saha fiyatlarının derlenemediğini bildirdi. TÜİK, şu açıklamalara yer verdi:

"Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde 'alan (saha) fiyatları' derlenememiştir. Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edilmiştir."