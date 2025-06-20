TÜİK Açıkladı: Tüketici Güveni Haziranda Yükseldi

Ekonomiye dair temkinli iyimserlik sürüyor. TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi haziranda yüzde 0,3 artışla 85,1'e yükseldi.

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TÜİK Açıkladı: Tüketici Güveni Haziranda Yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi bu ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 seviyesine çıktı. Mayıs ayında bu değer 84,8 olarak kaydedilmişti.

TÜİK Açıkladı: Tüketici Güveni Haziranda Yükseldi - Resim : 1

Anket sonuçlarına göre, tüketicilerin mevcut dönemde hanenin maddi durumuna dair değerlendirmelerini yansıtan endeks yüzde 0,4 artışla 69,1'den 69,3'e yükseldi. Gelecek 12 aya yönelik maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 0,6 artarak 85,8 seviyesine çıktı.

Genel ekonomik duruma ilişkin beklentiler de sınırlı ölçüde iyileşme gösterdi. Geçtiğimiz ay 82,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, haziranda 82,4 olarak ölçüldü. Öte yandan, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de yüzde 0,1'lik bir artışla 102,6'ya çıktı.

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Kaynak: ANKA

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