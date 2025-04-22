TÜİK Açıkladı: Tüketici Güven Endeksinde 9 Ayın En Sert Düşüşü

Türkiye'de tüketici güveni, nisan ayında bir önceki aya göre gerileyerek 83,9 seviyesine indi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi'ne göre, mart ayında 85,9 olan tüketici güven endeksi, nisan ayında yüzde 2,3 düşüş gösterdi. Bu rakam, 2024 Temmuz'dan bu yana en büyük aylık düşüş oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, tüketicilerin mevcut ekonomik koşullar ve geleceğe dair beklentilerindeki zayıflama, endekste genel bir düşüşe yol açtı.

Ankette öne çıkan başlıklardan biri, hanehalkının mevcut dönemdeki maddi durumuna ilişkin algı oldu. Mart ayında 70,9 olan bu alt endeks, nisan ayında yüzde 2,5'lik düşüşle 69,1'e geriledi.

GELECEK BEKLENTİLERİ DE ZAYIFLIYOR

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi de geriledi. Mart ayında 84,7 olan endeks, nisanda yüzde 0,5 düşüşle 84,3'e indi. Ekonomiye dair genel beklentileri ölçen alt endeks ise geçen aya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 82,8 olarak hesaplandı.

Tüketici güven endeksinde en sert düşüş, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma eğiliminde yaşandı. Martta 103,2 olan bu endeks, nisanda yüzde 3,8 gerileyerek 99,3 seviyesine düştü. Bu durum, vatandaşların beyaz eşya, mobilya ve elektronik gibi büyük çaplı harcamalardan uzaklaştığını gösteriyor.

Kaynak: AA