Herkes Rekor Beklerken Altında Şok Düşüş

Orta Doğu’daki artan gerilime rağmen altın fiyatlarında bu hafta gerileme dikkat çekti. FED’in faiz mesajları ve piyasalardaki aşırı alım baskısı, altını yatay bir trende soktu. Gram altın 4.277 TL, ons altın ise haftanın son işlem gününe 3.354 dolarla başladı.

Herkes Rekor Beklerken Altında Şok Düşüş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl için iki faiz indirimi sinyali vermesi ve Orta Doğu’daki gerilimin etkilerine rağmen, altın fiyatlarında bu hafta yön aşağı oldu. Haftaya 3.432 dolardan başlayan ons altın, cuma sabahı itibarıyla 3.35 dolara gerileyerek yaklaşık %2,25’lik değer kaybına yaklaştı.

Herkes Rekor Beklerken Altında Şok Düşüş - Resim : 1

ALTIN DÜŞÜYOR

İç piyasada da benzer bir tablo hakim. Spot gram altın, geçen haftaki 4.350 TL seviyesinden 4.277 TL’ye gerilerken, Kapalıçarşı’da gram altın 4.285-4.335 TL bandında işlem görüyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın ise 7.083 TL’den satılıyor.

Piyasada, tarife fiyatlamalarının aşırı alım bölgesine yaklaşması da yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında bir süre daha yatay konsolidasyon ihtimalini güçlendiriyor.

Herkes Rekor Beklerken Altında Şok Düşüş - Resim : 2

ALTINDA SON DURUM

20 Haziran güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.277,55 TL
Çeyrek altın 7.083,00 TL
Yarım altın 14.164,00 TL
Cumhuriyet altını 28.200,00 TL
Gremse altın 70.688,75 TL
ONS altın 3.354,43 dolar

Yatırımda Dengeler Değişti! İslam Memiş: Rekor KazandıracakYatırımda Dengeler Değişti! İslam Memiş: Rekor KazandıracakEkonomi

Altın Uzmanı Net Tarih Verdi: Gram Altın ve Gümüşte Kıyamet KopacakAltın Uzmanı Net Tarih Verdi: Gram Altın ve Gümüşte Kıyamet KopacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Altın fiyatları
Savaş Sonrası Akaryakıtta Fiyat Artışları Tam Gaz! Benzin ve Motorine Zam Kapıda Savaş Sonrası Akaryakıtta Fiyat Artışları Tam Gaz! Benzin ve Motorine Zam Kapıda
Asla Cevap Verilmemesi Gereken Sorular: Bu Tuzağa Sakın Düşmeyin Asla Cevap Verilmemesi Gereken Sorular: Bu Tuzağa Sakın Düşmeyin
Ortadoğu Kaynıyor, Cebimiz Yanıyor! Akaryakıta En Büyük Zam Yolda Ortadoğu Kaynıyor, Cebimiz Yanıyor! Akaryakıta En Büyük Zam Yolda
Bu 5 Beslenme Hatası Saç Dökülmesine Neden Oluyor! Uzmanlar Uyarıyor Bu 5 Beslenme Hatası Saç Dökülmesine Neden Oluyor! Uzmanlar Uyarıyor
ÇOK OKUNANLAR
HSK’dan Üst Yargıya Yeni Atamalar HSK’dan Üst Yargıya Yeni Atamalar
Ortadoğu Kaynıyor, Cebimiz Yanıyor! Akaryakıta En Büyük Zam Yolda Ortadoğu Kaynıyor, Cebimiz Yanıyor! Akaryakıta En Büyük Zam Yolda
Savaşta 8. Gün! İsrail Saldırı Başlattı, İran'dan Füzelerle Misilleme Geldi: Şehirler Yangın Yerine Döndü Savaşta 8. Gün! İsrail Saldırı Başlattı, İran'dan Füzelerle Misilleme Geldi
Savaş Sonrası Akaryakıtta Fiyat Artışları Tam Gaz! Benzin ve Motorine Zam Kapıda Savaş Sonrası Akaryakıtta Fiyat Artışları Tam Gaz! Benzin ve Motorine Zam Kapıda
Güneşe Dikkat! Türkiye Sıcaklarla Kavruluyor: İşte Bölge Bölge Hava Durumu Güneşe Dikkat! Türkiye Sıcaklarla Kavruluyor