Herkes Rekor Beklerken Altında Şok Düşüş

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ABD Merkez Bankası'nın bu yıl için iki faiz indirimi sinyali vermesi ve Orta Doğu’daki gerilimin etkilerine rağmen, altın fiyatlarında bu hafta yön aşağı oldu. Haftaya 3.432 dolardan başlayan ons altın, cuma sabahı itibarıyla 3.35 dolara gerileyerek yaklaşık %2,25’lik değer kaybına yaklaştı.

ALTIN DÜŞÜYOR

İç piyasada da benzer bir tablo hakim. Spot gram altın, geçen haftaki 4.350 TL seviyesinden 4.277 TL’ye gerilerken, Kapalıçarşı’da gram altın 4.285-4.335 TL bandında işlem görüyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın ise 7.083 TL’den satılıyor.

Piyasada, tarife fiyatlamalarının aşırı alım bölgesine yaklaşması da yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında bir süre daha yatay konsolidasyon ihtimalini güçlendiriyor.

ALTINDA SON DURUM

20 Haziran güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.277,55 TL

Çeyrek altın 7.083,00 TL

Yarım altın 14.164,00 TL

Cumhuriyet altını 28.200,00 TL

Gremse altın 70.688,75 TL

ONS altın 3.354,43 dolar

Kaynak: Haber Merkezi