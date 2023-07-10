Togg’a bir haftada ikinci zam! Yeni fiyatlar ne kadar oldu?

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen elektrikli araçlara geçen hafta gelen yüzde 27'lik zammın ardından bugün de KDV zammı geldi.

Son Güncelleme:
Togg’a bir haftada ikinci zam! Yeni fiyatlar ne kadar oldu?

Sözcü'deki habere göre 30 Nisan'da teslimatları başlayan Togg'a bugün bir zam daha geldi. 5 Temmuz’da yüzde 27 zam yapılan Togg’a, bugün de otomotivde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesi nedeniyle zam yapıldı.

5 Temmuz’daki zamla birlikte; 953 bin TL’den 1 milyon 207 bin TL’ye yükselen Togg T10X modelinin “V1 RWD” standart menzil​li versiyonu, bugün devreye giren KDV zammı ile birlikte 1 milyon 227 bin 500 TL’ye yükseldi. Böylece bir haftada fiyat 274 bin 500 TL yükseldi. 

Geçen hafta 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye yükselen standart menzilli “V2 RWD” fiyatı ise ​bugün 1 milyon 329 bin 500 TL’ye yükseldi.

Geçtiğimiz hafta 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükselen “V2 RWD” uzun menzilli versiyonun fiyatı da bugün 1 milyon 563 bin 500 TL’ye ulaştı.

Togg’a bir haftada ikinci zam! Yeni fiyatlar ne kadar oldu? - Resim : 1

Geçen hafta fiyat artışlarına yönelik açıklama yapan Togg, artışta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmeleri gerekçe göstermişti.

Togg tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir.” 

Zamlı tarife yolda: TOGG’un MTV'si 13 bin liraya dayanacakZamlı tarife yolda: TOGG’un MTV'si 13 bin liraya dayanacakEkonomi

Geçen hafta 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükselen “V2 RWD” uzun menzilli versiyonun fiyatı da bugün 1 milyon 563 bin 500 TL’ye ulaştı.

Etiketler
Togg
Son Güncelleme:
Erzincan'da ekmeğe zam! Erzincan'da ekmeğe zam!
Son dört yılda araba fiyatına iPhone! Son dört yılda araba fiyatına iPhone!
Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor... Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor...
Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş
ÇOK OKUNANLAR
iPhone fiyatlarına yeni zam! İşte yeni fiyatlar... iPhone fiyatlarına yeni zam!
25 ay sonra ilk kez oluyor: Kredi faiz oranları yükselirken bankalardan dikkat çeken karar 25 ay sonra ilk: Kredi faizleri yükselirken bankalardan dikkat çeken karar
İktidara yakın şirketin yerel seçim anketi: İstanbul'da AKP ve CHP başa baş Yerel seçim anketi: İstanbul'da AKP ve CHP başa baş
İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi: Bu kırılmalar çok önemli İslam Memiş altın almak isteyenlere rakam verdi
SGK uzmanı, yıl yıl emekli maaşındaki artışa dikkat çekti ve yaşanacak tehlikeyi açıkladı SGK uzmanı, emekli maaşındaki tehlikeye dikkat çekti!