Zamlı tarife yolda: TOGG’un MTV'si 13 bin liraya dayanacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bu yıl iki kez ödenmesini içeren teklif geçen hafta Meclis'e sunuldu. Teklif kabul edilirse TOGG için ödenecek toplam MTV tutarı 12 bin 906 liraya ulaşacak.

Togg
Zamlı tarife yolda: TOGG’un MTV'si 13 bin liraya dayanacak - Resim: 1

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hakkındaki teklifin kabul edilmesi halinde bir-üç yaş aralığında otomobil sahipleri 2023’te en az 4 bin 240 lira, en yüksek 202 bin 304 lira MTV ödemiş olacak. 

1 11
Zamlı tarife yolda: TOGG’un MTV'si 13 bin liraya dayanacak - Resim: 2

TOGG için ödenecek toplam MTV tutarıysa 12 bin 906 liraya ulaşacak.

2 11
Zamlı tarife yolda: TOGG’un MTV'si 13 bin liraya dayanacak - Resim: 3

MTV’nin 2023 yılında bir defaya mahsus iki katı ödenmesini de içeren torba yasa teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. İktidarca verilen teklifin, bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi ve Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor. 

3 11
Zamlı tarife yolda: TOGG’un MTV'si 13 bin liraya dayanacak - Resim: 4

Her yıl olduğu gibi senelik MTV ödemelerini temmuz ayında tamamlayacak olan araç sahiplerininse ağustos ve kasım aylarında iki taksit halinde zamlı MTV ödemesi planlanıyor. Teklif geçtiği takdirde, araç sahipleri bu sene 1-3 yaşındaki otomobilleri için en az 4 bin 240 lira MTV ödemiş olacak. 

4 11