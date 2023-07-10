Zamlı tarife yolda: TOGG’un MTV'si 13 bin liraya dayanacak

Her yıl olduğu gibi senelik MTV ödemelerini temmuz ayında tamamlayacak olan araç sahiplerininse ağustos ve kasım aylarında iki taksit halinde zamlı MTV ödemesi planlanıyor. Teklif geçtiği takdirde, araç sahipleri bu sene 1-3 yaşındaki otomobilleri için en az 4 bin 240 lira MTV ödemiş olacak.