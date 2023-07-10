Zamlı tarife yolda: TOGG’un MTV'si 13 bin liraya dayanacak
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bu yıl iki kez ödenmesini içeren teklif geçen hafta Meclis'e sunuldu. Teklif kabul edilirse TOGG için ödenecek toplam MTV tutarı 12 bin 906 liraya ulaşacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hakkındaki teklifin kabul edilmesi halinde bir-üç yaş aralığında otomobil sahipleri 2023’te en az 4 bin 240 lira, en yüksek 202 bin 304 lira MTV ödemiş olacak.
TOGG için ödenecek toplam MTV tutarıysa 12 bin 906 liraya ulaşacak.
MTV’nin 2023 yılında bir defaya mahsus iki katı ödenmesini de içeren torba yasa teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. İktidarca verilen teklifin, bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi ve Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.
Her yıl olduğu gibi senelik MTV ödemelerini temmuz ayında tamamlayacak olan araç sahiplerininse ağustos ve kasım aylarında iki taksit halinde zamlı MTV ödemesi planlanıyor. Teklif geçtiği takdirde, araç sahipleri bu sene 1-3 yaşındaki otomobilleri için en az 4 bin 240 lira MTV ödemiş olacak.