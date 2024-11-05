Togg, Renault, Opel, Toyota… ÖTV’siz Otomobilde Üst Limit Yükseliyor! 2,2 Milyon TL’yi Aşacak

Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 43,93 olarak açıklanması ile 2025 ÖTV muafiyetli araç limiti için de rakamlar değişti. 2024 yılında ÖTV muafiyeti 1 milyon 561 bin TL olarak uygulanırken, bu rakam yüzde 43,93’lük artış ile yükselecek. İşte ÖTV’siz araç listesi…

ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ 2025’TE NE OLACAK?

2025 ÖTV’siz araç üst limiti 2 milyon 247 bin TL’ye yükselecek. ÖTV vergi muafiyetinden faydalanmak isteyenlerin yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunması gerekiyor. Yaş sınırlamasının olmaması ile araç sahibinin belirleyeceği kişiler de aracı kullanma hakkı olacak. Ayrıca, yine belirlenmiş kişilerin aracı satın alma hakkı da bulunuyor. ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

İŞTE 2025’TE ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİL MODELLERİ

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.