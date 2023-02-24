TOBB duyurdu: Kapanan şirket sayısında dev artış!

Ocak ayında kurulan şirketlerin sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,3 azalırken, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 52,6 arttı.

Son Güncelleme:
TOBB duyurdu: Kapanan şirket sayısında dev artış!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ocak ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, Ocak 2023’te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,3 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,7 oranında azaldı. Geçen ay 11 bin 400 şirket kuruldu.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI YILLIK YÜZDE 52,6 ARTTI

2023 yılı Ocak ayında, 2022 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 76,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,4 oranında arttı.

Aynı ayda, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 52,6 kapanan kooperatif sayısında yüzde 29 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11 artış oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Star TV'den kafa karıştıran karar.. Ömer dizisiyle ilgili yeni gelişme Star TV'den kafa karıştıran karar.. Ömer dizisiyle ilgili yeni gelişme
Motorin fiyatında indirim! Motorin fiyatında indirim!
Altın fiyatlarında dolar etkisi: Baskı sürüyor! Altın fiyatlarında dolar etkisi: Baskı sürüyor!
22 yıllık usta aşçı patlıcandaki zehir tehlikesini açıkladı. Pişirirken dikkat edilmeli 22 yıllık usta aşçı patlıcandaki zehir tehlikesini açıkladı. Pişirirken dikkat edilmeli
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye için peş peşe deprem uyarıları: Bu illerde oturanlar dikkat! Türkiye için peş peşe deprem uyarıları: Bu illerde oturanlar dikkat!
Meteoroloji'den İstanbul dahil 42 ile kritik uyarı: Buzlanma, çığ ve kar artacak Meteoroloji'den İstanbul dahil 42 ile kritik uyarı: Buzlanma, çığ ve kar artacak
'Oktay Kaynarca - Kenan İmirzalıoğlu' haberine erişim engeli 'Oktay Kaynarca - Kenan İmirzalıoğlu' haberine erişim engeli
AFAD beklenen depremler için ilk kez büyüklük açıkladı AFAD beklenen depremler için ilk kez büyüklük açıkladı
Kulis: Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi; 'Askeri niye karıştırıyorsunuz?' dedi Kulis: Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi; 'Askeri niye karıştırıyorsunuz?'