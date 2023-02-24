Altın fiyatlarında dolar etkisi: Baskı sürüyor!

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle küresel ölçekte dolara olan talebi artarken, altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından düne göre yüzde 0,18 artışla bin 107 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatında paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında bin 105 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 820 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 360 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞÜYOR

Altının ons fiyatı dün günü 1.824 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.823 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem