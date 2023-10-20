TMSF, iki şirketi satışa çıkardı!

FETÖ operasyonları kapsamında el konulan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimine bırakılan Royal ve Atlas Halı ihaleye çıkarıldı.

TMSF'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, "Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ"ye ait Nakpilsa işletmesine özgülenmiş mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan ve satışına karar verilen "Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek" denildi.

MUHAMMEN BEDELİ 1,8 MİLYAR TL

Açıklamada, "Muhammen bedeli 1,8 milyar lira olarak belirlenen ihalelerde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 180 milyon lira teminat yatırılması ve 28 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor" diye belirtildi.

İHALE, 29 KASIM'DA

İhale, 29 Kasım'da saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem