Otomobil sektöründe 'stok' telaşı: Eritmek için kampanyalar başladı

Markalar stok eritmek için art arda kampanya başlattı, talebin yavaşlamasıyla “sıfır kilometre araçlar” pandemiden bu yana ilk kez aylık bazda zam görmedi.

Sıfır araçlara göre çok daha keskin bir talep düşüşüyle karşı karşıya olan ikinci el pazarında ise hem satışlar hem fiyatlar serbest düşüşe geçti.

Ekonomim'e konuşan sektör temsilcileri, otomotivde asıl kaybın 2024’te yaşanacağına işaret ediyor.

Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, talepteki yavaşlamaya dikkat çekerek, “Al-sat’çılar çıkınca bireysel alımlarda ciddi bir talep daralmasıyla karşı karşıyayız. Krediye erişim sorunu ve alım gücünün düşmesine paralel sipariş iptalleri artıyor. Bayiler sıfır faiz ve takas kampanyalarıyla tüketiciyi desteklemeye çalışıyor” dedi. Talepteki yavaşlamaya rağmen ekim ayında satışların 100 bini bulması bekleniyor. Alp Gülan, bunda filo satışlarının etkisi olacağını ifade ederek, “Bireysel taraf yavaşlayınca filo şirketlerine fırsat doğdu. Bu nedenle satışlarda daralma olmayacaktır. Diğer yandan bekleyen bir talep de vardı” diye konuştu. Gülan, sıfır kilometre araçlarda talepteki daralmanın satışlara asıl etkisinin 2024 yılında hissedilmesini beklediklerini belirterek, “2024 yılında pazarda yüzde 30’a varan bir daralma beni şaşırtmaz” dedi.