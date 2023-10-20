Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru tahmini geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 30,14 TL iken, bu anket döneminde 30,05 TL oldu.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 37,26 TL iken, bu anket döneminde 38,64 TL olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI GÜNCELEME YAPMIŞTI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcılarıyla birlikte gerçekleştirdiği ankete güncelleme yapıldığını açıklamıştı.

Bu güncellemenin ardından ankette finansal sektörden 29'u bankalardan, 24'ü de banka dışı olmak üzere 53, reel sektörden ise 17 katılımcı yer aldı. Böylelikle toplamda 70 katılımcıdan beklenti derlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem