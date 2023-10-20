Benzine zam geliyor!

Benzine bu gece yarısından itibaren zam geleceği öğrenildi. Depolar artık zamlı dolacak.

Benzine zam geliyor!

Akaryakıt fiyatlarında korkulan oldu. Motorinin ardından benzine de zam geldi. Ortadoğu'daki gerilimin brent petrol fiyatlarına yansımasıyla ilk zam motorine gelmişti. Motorinin ardından benzine de zam geliyor.

İsrail-Hamas çatışmasıyla birlikte fırlayan petrol fiyatları, pompaya zam olarak yansıyor. Motorine 16 Ekim gecesi 2 TL 30 kuruşluk zam gelmişti.

Motorine gelen zammın ardından benzine de bu gece yarısı zam geliyor.

Benzine gelecek olan zam ise 1.48 TL.

YENİ FİYATLAR

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 35,21 TL’ye, Ankara’da 35,86 TL’ye, İzmir’de 35,97 TL’ye yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.64 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.61 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.60 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.59 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.55 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.13 TL


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