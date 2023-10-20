Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile gerçekleştirdiği Ekim ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları yayımlandı.

Buna göre, enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu.

12 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ DE ARTTI

Piyasa katılımcılarının önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 45,28 oldu. Bir önceki ankette bu oran yüzde 44,94 seviyesindeydi.

24 AY SONRA ENFLASYON BEKLENTİSİ

24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 23,87'den yüzde 25,82'ye yükseldi.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 olDU.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak belirlendi.

MERKEZ BANKASI GÜNCELEME YAPMIŞTI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcılarıyla birlikte gerçekleştirdiği ankete güncelleme yapıldığını açıklamıştı.

TCMB'den yapılan duyuruda finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesine yönelik olarak uygulanan anketin katılımcı listesinin, anketin temsil gücünün artırılması amacıyla güncellenmesine karar verildiği belirtilmişti.

Bu güncellemenin ardından ankette finansal sektörden 29'u bankalardan, 24'ü de banka dışı olmak üzere 53, reel sektörden ise 17 katılımcı yer aldı. Böylelikle toplamda 70 katılımcıdan beklenti derlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem