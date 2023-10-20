Tarımsal girdi enflasyonu tırmanışını sürdürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 41,33, aylık yüzde 6,94 arttı.

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Tarımsal girdi enflasyonu tırmanışını sürdürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre Tarım-GFE'de, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,79 artış gerçekleşti.

ANA GRUPLARDA EN ÇOK ARTIŞ MAL VE HİZMETLERDE

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,58, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,01 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 36,51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 79,22 artış gerçekleşti.

Tarımsal girdi enflasyonu tırmanışını sürdürüyor! - Resim : 1

YILLIK ARTIŞ EN ÇOK VETERİNER HARCAMALARINDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 14,92 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 25,63 ile hayvan yemi oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,07 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

AYLIK ARTIŞ EN ÇOK ENERJİ VE YAĞLARDA

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,28 ile hayvan yemi ve yüzde 1,89 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 19,93 ile enerji ve yağlar ve yüzde 18,07 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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