TİM Başkanı'ndan İlginç Çıkış: 'Türkiye'de Dolar Karpuzdan Ucuz'

Doların git gide arttığı ve Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerinde göre sen sonu 37,36 TL olacağı söylenen doların, ‘karpuzdan ucuz’ olduğu söylendi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, döviz ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. “Mehmet Şimşek’in politikalarından şikayetçi misiniz?” sorusu üzerine, Mustafa Gültepe, “enflasyon” diye bir sıkıntı olduğunu, ihracatta ilk 6 ayda 3 ay eksi, 3 ay artı yazdıklarını, 2023’te ihracatın yerinde saydığını, işletmelerin alınan siparişlerde zarar ettiğini, fiyat tutturamadığını söyledi.

‘DOLAR KARPUZDAN UCUZ’

Gültepe ayrıca doların ucuz olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

“Enflasyonla mücadele etmemiz lazım. Bence sanayi tarafı biraz unutuldu. Yani tabii biz zarar edebiliriz. Etmeliyiz de böyle durumlarda ama boyutu önemli. Ama bir boyuttan sonra artık sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Şu anda sanayici, ihracatçı buzdağının altında. O buzdağının üstüne çıkmak lazım. Türkiye pahalı değil, çok çok pahalı. Türkiye’de şu anda en ucuz şey döviz. Karpuzdan da ucuz.” şeklinde konuştu. Kurun son 3 ayda hiç artmadığını ancak enflasyonun yükseldiğini belirten Gültepe, “(Dolar) 33 (lira) ila 37 (lira) arasında bir fark yok. Yap 37 (lira).”

‘PARA POLİTİKASI GİTTİKÇE DAHA DA ZORLANACAĞIZ’

“İhracatçılar olarak 2025’ten umutlu musunuz?” sorusunu cevaplayan Gültepe, “Umuyorum ki daha iyi olur. Geleceğe umutla bakmak istiyorum ama bu para politikası bu şekilde gittiği sürece çok daha zorlanacağımızı ve zorlu olacağını söyleyebilirim. Bunun bir yerde bir şey olması lazım. İnsanlar ve firmalar nefes alamıyor. Nefes problemi var. Firmaların nefes problemi var, nefes alamıyor. Krediyle ilgili değil. İşletme çalışamıyor” dedi.

GÜNCEL DOLAR KURU

Dolar kuru, 33, 34 TL seviyesindeyken, euro kuru ise 36,46 TL seviyesinde.

Kaynak: Gerçek Gündem