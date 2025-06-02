Ticaret Bakanı Bolat Duyurdu: İhracatta Yeni Rekor

Türkiye ekonomisinin en önemli kalemlerinden olan ihracatta mayıs ayında yeni bir rekor geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayında ihracatın 24.8 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin aylık mal ihracatı rekoru kırıldığını açıkladı.

Bakan Bolat, "İhracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolarla en yüksek aylık rekoru kırdı" açıklamasında bulunarak Avrupa Birliği başta olmak üzere Orta ve Afrika ülkelerindeki talepte bir gerileme olduğundan bahsetti. ABD'de ise ticari kısıtlamaların arttırılmasıyla o pazarın zorlaştığını belirten Ticaret Bakanı, bu pazarlarda Uzak Doğu ülkelerinin yoğun bir baskısı olduğunu ifade etti.

'PARİTE BU KEZ LEHİMİZE'

Bakan Bolat, "Dışarıdaki azalan ithalat taleplerine artan fiyat indirimleriyle rekabet şartlarına rağmen ve olumsuz takvim etkisine rağmen 24 milyar 800 milyon dolarlık ihracata ulaştık" diyerek parite etkisinin bu kez ülke lehine olduğunu belirtti.

İlk 5 ayda toplam ihracatın yüzde 3,5 oranında artışla 110.9 milyar dolara ulaştığını duyuran Ticaret Bakanı, "Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre ithalatta net artış sadece 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında ithalat yüzde 2.1 artışla 31.3 milyar dolar oldu" diye konuştu.

Kaynak: AA