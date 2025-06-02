Emekli Aylıkları İçin Tarih Belli Oldu... Kurban Bayramı'ndan Önce Yatırılacak mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin Haziran 2025 maaşlarının 4 Haziran’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Erken ödeme açıklamasının detayları haberde...

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
Emekli Aylıkları İçin Tarih Belli Oldu... Kurban Bayramı'ndan Önce Yatırılacak mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında yer alan emekli ve hak sahiplerine yönelik önemli bir duyuru yaptı. SGK’nın resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre, aylık ödeme günü 5 Haziran olanların Haziran 2025 dönemine ilişkin ödemeleri bir gün öne çekildi. Buna göre, ödemeler 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.

4C EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından yapılan paylaşımda, “Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır” ifadelerine yer verildi. Bu erken ödeme kararı, emekliler ve hak sahipleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Emekli Aylıkları İçin Tarih Belli Oldu... Kurban Bayramı'ndan Önce Yatırılacak mı? - Resim : 1

EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşlarınızın hesaplarınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz. Ayrıca, SGK’nın resmi internet sitesi (www.sgk.gov.tr) (www.sgk.gov.tr) veya Türkiye Finans gibi bankaların emekli maaş hizmetleri aracılığıyla da bilgi alabilirsiniz. Ödemelerle ilgili detaylı bilgi için SGK’nın resmi iletişim kanallarını takip edebilirsiniz.

Emekli Aylıkları İçin Tarih Belli Oldu... Kurban Bayramı'ndan Önce Yatırılacak mı? - Resim : 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Emekliler, erken ödeme kararından duydukları memnuniyeti dile getirirken, bazı kullanıcılar diğer emekli grupları için de benzer düzenlemeler beklediklerini ifade etti.

SGK Uzmanı İsa Karakaş Net Rakam Verdi! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! En Düşük Emekli Aylığını AçıkladıSGK Uzmanı İsa Karakaş Net Rakam Verdi! SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! En Düşük Emekli Aylığını AçıkladıEkonomi

Etiketler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli maaşı
Son Güncelleme:
Piyasaların Ateşi Yüksek! Dolar ve Euro Yeni Haftaya Hızlı Başladı Piyasaların Ateşi Yükseldi
Araç Sahipleri Dikkat! Yeni Sistem Devreye Girdi Araç Sahipleri Dikkat! Yeni Sistem Devreye Girdi
Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu Sabah mı Akşam mı Duş Alınmalı? Böylesine Fark Ettiğini Kimse Bilmiyordu
Google Düğmeye Bastı: Gmail'e Devrim Gibi Özellik Geliyor Google Düğmeye Bastı: Gmail'e Devrim Gibi Özellik Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik! Kritik 3600 Ek Gösterge Kararı İle Memura Ek Ödeme Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu
TEMU'dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bu Ürünleri Alanlar Pişman Olacak, Türkiye'ye Girişi Yasaklanıyor TEMU'dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bu Ürünleri Alanlar Pişman Olacak