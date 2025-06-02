Emekli Aylıkları İçin Tarih Belli Oldu... Kurban Bayramı'ndan Önce Yatırılacak mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında yer alan emekli ve hak sahiplerine yönelik önemli bir duyuru yaptı. SGK’nın resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre, aylık ödeme günü 5 Haziran olanların Haziran 2025 dönemine ilişkin ödemeleri bir gün öne çekildi. Buna göre, ödemeler 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.

4C EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından yapılan paylaşımda, “Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır” ifadelerine yer verildi. Bu erken ödeme kararı, emekliler ve hak sahipleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşlarınızın hesaplarınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz. Ayrıca, SGK’nın resmi internet sitesi (www.sgk.gov.tr) (www.sgk.gov.tr) veya Türkiye Finans gibi bankaların emekli maaş hizmetleri aracılığıyla da bilgi alabilirsiniz. Ödemelerle ilgili detaylı bilgi için SGK’nın resmi iletişim kanallarını takip edebilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Emekliler, erken ödeme kararından duydukları memnuniyeti dile getirirken, bazı kullanıcılar diğer emekli grupları için de benzer düzenlemeler beklediklerini ifade etti.