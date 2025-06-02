Araç Sahipleri Dikkat! Yeni Sistem Devreye Girdi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi üzerinden yapılan satışlar, akaryakıt istasyonlarında bugün itibarıyla başladı.

Araç Sahipleri Dikkat! Yeni Sistem Devreye Girdi

Türkiye'de ticari araçlarda zorunlu hale getirilen, akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden akaryakıt satışları bugün (2 Haziran itibarıyla) başladı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), sistemle ilgili bir açıklama yaptı.

Buna göre, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar, gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayıp istasyonlarına taşıt tanıma okuyucu cihazı ve tabanca iletişim modüllerini taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor.

Araç Sahipleri Dikkat! Yeni Sistem Devreye Girdi - Resim : 1

30 HAZİRAN SON TARİH

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından düzenlenmemiş sayılacak. Taşıt sahiplerinin vergi uygulamaları yönünden hak kayıplarının ortaya çıkmaması için kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar için 2 Haziran'a kadar gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yapmaları, 30 Haziran'a kadar TTB taktırmaları gerekiyor.

Diğer yandan, kanun kapsamında yer almayan ve taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlara 1 Temmuz itibarıyla, benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlardaki depolar için 31 Aralık 2025 tarihine dek TTB taktırılması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Etiketler
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Akaryakıt
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