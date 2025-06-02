Piyasaların Ateşi Yüksek! Dolar ve Euro Yeni Haftaya Hızlı Başladı

Uzun zamandır yükselişini sürdüren dolar ve euro, yeni haftaya da yukarı yönlü ivmeyle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 39,2717 liradan, euro ise 44,6883 liradan satılıyor.

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Piyasaların Ateşi Yüksek! Dolar ve Euro Yeni Haftaya Hızlı Başladı

Son yıllarda Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürerken, bu yıl küresel piyasalarda da dengelerin ciddi oranda değişmesiyle döviz kurunda büyük artış görülmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz aylarda art arda rekor tazeleyen dolar ve euro, haftanın ilk iş gününe de yine yükselişle başladı.

Piyasaların Ateşi Yüksek! Dolar ve Euro Yeni Haftaya Hızlı Başladı - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

2 Haziran 2025 Pazartesi günü İstanbul serbest piyasada 39,2537 liradan alınan dolar, 39,2717 liradan satılıyor. 44,6215 lira seviyesinden alınan euronun satış fiyatı ise 44,6883 lira olarak belirlendi.

Doların önceki kapanış fiyatı 39,1980, euronun satış fiyatı ise 44,5456 lira olmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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