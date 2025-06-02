İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu! Biri Rekor Arttı, Biri Sert Düştü

İstanbul'da mayıs ayında perakende fiyatı en fazla artan ürün kayısı olarak belirlendi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki aya kıyasla fiyatı yüzde 48,11 oranında yükselen kayısı, ayın zam şampiyonu oldu.

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İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu! Biri Rekor Arttı, Biri Sert Düştü

İTO’nun verilerine göre, mayısta endekste yer alan 336 ana ürünün 179’unda fiyat artışı yaşanırken, 45 ürünün fiyatında düşüş görüldü. Fiyatı en fazla artan ürünler arasında kayısıyı, yüzde 47,98 ile şehirlerarası otobüs bileti ücretleri ve yüzde 18,55 ile limon izledi.

ZAM GÖREN DİĞER ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Aynı dönemde fiyatı yükselen diğer ürünler arasında yüzde 15,75 ile fındık içi, yüzde 15,65 ile saat, yüzde 13,73 ile oyuncak, yüzde 11,03 ile makyaj malzemeleri, yüzde 10,74 ile Antep fıstığı, yüzde 10,46 ile bebek maması, yüzde 10,42 ile tablet ve yüzde 10,38 ile simit dikkat çekti.

Ayrıca elma fiyatı yüzde 10,28, portakal yüzde 9,89, karışık kuruyemiş yüzde 9,40, ağız ve diş bakım ürünleri ise yüzde 9,17 oranında zamlandı.

İstanbul'da Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu! Biri Rekor Arttı, Biri Sert Düştü - Resim : 1

SİVRİ BİBER FİYATINDA SERT DÜŞÜŞ

Mayıs ayında fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 44,86 ile sivri biber oldu. Onu sırasıyla yüzde 44,01 ile çarliston biber, yüzde 42,09 ile salatalık, yüzde 39,89 ile taze fasulye, yüzde 37,40 ile patlıcan ve yüzde 35,09 ile dolmalık biber izledi.

Fiyatı gerileyen diğer ürünler arasında yüzde 29,07 ile kabak, yüzde 20,25 ile kuru soğan, yüzde 17,05 ile yeşil soğan, yüzde 14,78 ile yumurta ve yüzde 13,92 ile domates yer aldı. Sarımsak fiyatı yüzde 12,09, roka yüzde 5,58, kıvırcık yüzde 4,38 ve çilek yüzde 3,33 oranında geriledi.

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Kaynak: AA

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