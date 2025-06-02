EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? SGK'dan Son Dakika Açıklaması: 2025 Haziran Emekli ve Memur Maaşları ne Zaman Yatacak?

Milyonlarca memur ve emekli, "Maaşlar bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt ararken SGK'dan son dakika açıklaması geldi. Memur ve emeklinin, 2025 Kurban Bayramı yaklaşırken maaşların ne zaman yatacağı netleşti.

Bu yıl Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Memur maaşları normal şartlarda ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılırken, emekli maaşları ise ayın 17'si ve 26'sı arasında hesaplara yatacak. Özellikle bayram hazırlıkları ve artan maliyetler nedeniyle maaşların erken ödenmesi memur ve emekliler için büyük önem taşıyordu. Peki, memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak? SGK son dakika net tarihi açıkladı. İşte 2025 Haziran ayı memur ve emekli maaşı ödeme günleri.

SGK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHİNİ AÇIKLADI

SGK'dan yapılan son dakika açıklama şu şekilde:

"Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi