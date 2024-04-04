THY'den yurt içi ucuz bilet kampanyası

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 80 bin koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Ekim-30 Kasım'da İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı seferlerde her şey dahil tek yön 799 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 799 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL olarak belirlendi.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette ise 1.189 TL oldu.

Kaynak: AA