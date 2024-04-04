İş Bankası'ndan sonra bir müjde de Akbank'tan geldi. Akbank emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Akbank Nisan 2024 emekli promosyon rakamları ne kadar?

Emekli promosyon rakamları, milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği konulardan bir tanesi olurken Akbank düğmeye bastı...

Emekli promosyon rakamlarına olan ilgi bankalar arasında ciddi bir rekabet ortamının kurulmasına neden olurken en çok müşteriye sahip olmak isteyen bankalar en yüksek emekli promosyon rakamlarını vermeye çalışıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Kamu bankalarının emekli promosyon rakamlarını arttıracağının duyurulmasının ardından özek bankalar da harekete geçerek emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurmuştu.

Bu noktada müjdeli haberi veren diğer banka Akbank oldu. İşte Akbank'ın güncel emekli promosyon rakamları...

AKBANK'IN EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI NE KADAR?

Ek Promosyon Ödeme Koşulları

SGK emekli maaşını 01 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden ve promosyon başvurusunda bulunan emekliler faydalanabilecektir.

01 Mart 2024 tarihi itibariyle Akbank’ta promosyon taahhüdü bulunan veya bir diğer SGK Emekli Maaşını Akbank’a taşıyan müşteriler kampanyadan faydalanamazlar.

Promosyon ödemesi için SGK ile imzalanmış olan "Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol" koşulları geçerlidir.

Müşterinin promosyondan faydalanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlamaktadır.

SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 3.499 TL ye kadar olması halinde 6.000 TL, 3.500 - 7.499 TL arasında olması halinde 7.000 TL, 7.500 – 9.999 TL arasında olması halinde 9.000 TL, 10.000 TL ve üzerinde olması halinde 10.000 TL'dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.