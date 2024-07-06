THY Yeni Şirket Kurdu

Türk Hava Yolları yeni bir şirket kurdu. KAP'a açıklama yapıldı.

THY Yeni Şirket Kurdu

Türk Hava Yolları (THY), "THY Yatırım Yönetim A.Ş." adıyla yeni bir şirket kurdu.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan 'THY Yatırım Yönetim A.Ş.' şirketinin kurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Şirketin sermayesinin ise 2 milyar 500 milyon lira olduğu belirtildi.

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THY Türk Hava Yolları (THY)
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