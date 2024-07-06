CHP'li Belediyeler Harekete Geçti, 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi açılış töreninde partisinin yönettiği tüm belediyelerde hizmetleri ortaklaştırmak için “Emekli Halk Kart” uygulamasını başlattıklarını açıklamıştı.

Özel'in açıklamaları sonrası 'Emekli Halk Kart' uygulamasının detaylarını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Farklı belediyelerimiz farklı uygulamalar yapıyorlar. Şimdi biz büyükşehirlerimizde tek tip bir emeklilik kartı uygulamasıyla büyükşehirlerde yaşayan emeklilerimizin daha iyi koşullarda yaşaması noktasında CHP'nin iktidara geldiğinde emeklilere nasıl bir koşullar sağlayacağını gösterebilmek adına bir 'Emekli Kartı' uygulaması başlatıyoruz" dedi.

EMEKLİ HALK KART NELER İÇERİYOR?

Taşcıer, "Kasaptan alışveriş yapabilecekler, nakdi destekler olacak. Doğalgaz ve suda indirimler olacak. Kendi oturdukları semtlerde esnaftan alışveriş yapmalarını sağlayacak, kolaylaştıracak önlemler olacak. Yani iktidarın o devasa bütçesine karşı belediyelerimiz kısıtlı bütçemize rağmen ‘biz emeklimizin yanındayız’ diyecek" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ HALK KART HER ŞEHİRDE OLACAK MI?

Taşcıer, 'Emekli Kart'ın her şehirde geçerli olup olmayacağı sorusu üzerine de şu yanıtı verdi:

"Ortaklaştırma yönünde bir eğilimimiz olacak. Çünkü biz vatandaşımızın CHP'li belediyelere her gittiğinde aynı hizmeti alabileceğini görebilsin istiyoruz. O nedenle de hiç şüphesiz onun da altyapısı oluşturulacak. İstanbul'da emekli olan biri Ankara'da çocuğunu ziyarete geldiğinde burada da o 'Emekli Kartı'nı kullanabileceği bir sistemi hayata geçirmeyi planlıyoruz. İyi örneklerimizi çoğaltacağız. Hangi belediyemiz iyi örnek hayata geçirmişse diğer belediyelerimizde de onları yaygınlaştıracak. İyi örnekleri ortaklaştıracak bir uygulamayı hayata geçireceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem