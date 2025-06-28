Tarihte Görülmemiş Tablo: Çiftçinin Borcu İlk Kez Trilyona Çıktı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zirai don felaketinden etkilenen çiftçinin borç batağında olduğunu işaret etti. Gürer, yeterli desteği alamayan çiftçilerin banka borcunun ilk defa trilyon seviyesine çıktığını bildirdi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Tarihte Görülmemiş Tablo: Çiftçinin Borcu İlk Kez Trilyona Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu yıl 36 ilde meydana gelen zirai don felaketi, halihazırda aşırı maliyetler ve elde kalan ürünler nedeniyle dar boğazda olan çiftçiyi daha da borç batağına sürükledi. CHP Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Zirai Don Araştırma Komisyonu Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de yaşananları işaret ederek artık bir çözüm üretilmesi gerektiğini ve çiftçilere yardım eli uzatılması gerektiğini ifade etti.

CHP'li Gürer, çiftçilerin banka borcunun ilk defa trilyon seviyesine çıktığını açıkladı. Uzun süredir makul bir destek verilemeyen çiftçilerin bankalara borcunun 1 trilyon 8 milyar liraya yükseldiğini anlatan CHP Milletvekili sadece haziran ayında icra ve sulh hukuk mahkemeleri tarafından toplam 3 bin 841 tarlanın satışa çıkarıldığını belirtti. Bu gidişle üretimin durma noktasına kadar gelebileceğini bildiren Gürer, tablonun vahametinin altını çizdi.

'ÇİFTÇİ DAHA FAZLA DAYANAMIYOR'

Tarlaların yanında traktörlerin de icra yoluyla satışa çıkarıldığını hatırlatan Ömer Fethi Gürer, yalnızca haziranda 39 traktörün icraya düştüğünü ve bunlardan 23’ünün zirai donun yaşandığı illerde bulunduğunu söyledi. Gürer, zirai donun yaşandığı kentlere acil bir yardım planı düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak çiftçinin bu ekonomik krize daha fazla dayanamadığını vurguladı.

Tarihte Görülmemiş Tablo: Çiftçinin Borcu İlk Kez Trilyona Çıktı - Resim : 1

İktidara seslenen Gürer, zirai don felaketi sonrası gerekli desteğin asla verilmediğini söyleyerek, "Üretici ve çiftçilerimiz olmadan tarımsal üretim devam edemez. Bankalara olan borçların yapılandırılması, icraların durdurulması ve çiftçilerin zararlarının karşılanması için adım atılmalı. Çiftçiler üretmezse, halkımız sofrasındaki ekmeğe erişim bile zora girer" diye konuştu.

Bankalara olan takipteki borçların bir ayda yüzde11 arttığını bildiren Ömer Fethi Gürer, çiftçilerimiz krediyle ayakta durmaya çalıştığını, ödeyemedikleri için de borç batağına saplandıklarını ifade etti. CHP'li Gürer, "Tarımsal üretimi bu şartlarda sürdürmek zor. İktidarın, çiftçinin içinde bulunduğu görmesi için vakit kaybetmeden zararların karşılanması ve yeni kredi desteklerinin açıklanarak icralar durdurulması şart" diye konuştu.

CHP’li Gürer'den İklim Teklifine Tepki: 'Geleceğin Ya Katilleri Ya Kurtarıcıları Olacağız'CHP’li Gürer'den İklim Teklifine Tepki: 'Geleceğin Ya Katilleri Ya Kurtarıcıları Olacağız'Siyaset
CHP'li Gürer: Sağlıkta Kadro, Temizlik ve Gıda Güvenliği Acil SorunCHP'li Gürer: Sağlıkta Kadro, Temizlik ve Gıda Güvenliği Acil SorunSiyaset
Etiketler
Çiftçi Borç
Son Güncelleme:
Kriptoya Fren Geldi: Çekimlere Limit, Sürelere Kısıtlama! Resmi Gazete’de Yayımlandı Kriptoya Fren Geldi: Çekimlere Limit, Sürelere Kısıtlama! Resmi Gazete’de Yayımlandı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Kötü Haberi Verdi: Maaş Zammı Sadece Onlara Yapılacak... SGK Başuzmanı İsa Karakaş Kötü Haberi Verdi
Akaryakıtta Tabelalar Değişti! Motorin 50 Lirayı Aştı Akaryakıtta Tabelalar Değişti! Motorin 50 Lirayı Aştı
Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Borsa, Altın, Dolar... Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı?
Tabak Tabak Makarna Yeseniz de Kilo Almayacaksınız: Uzmanlar Formülünü Açıkladı Tabak Tabak Makarna Yeseniz de Kilo Almayacaksınız: Uzmanlar Formülünü Açıkladı
Saate Baktığınızda Aynı Sayıları Görmek İşte Bu Anlama Geliyor Saate Baktığınızda Aynı Sayıları Görmek İşte Bu Anlama Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu
TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Dondurmacısını Açıkladı: Türkiye'den Listeye 2 Dondurmacı Girebildi Dünyanın En İyi 100 Dondurmacısı Belli Oldu
5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor 5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor
İzin Alıp Başladılar, Ailecek Zengin Oldular: Evlerinden Çıkmadan, Paraya Para Demiyorlar İzin Alıp Başladılar, Ailecek Zengin Oldular: Evlerinden Çıkmadan, Paraya Para Demiyorlar
ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti