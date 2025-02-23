Tarihi Geçmiş Bebek Maması Bile Var! Zincir Markette Gıda Skandalı: Zabıta Acımadı, Kapısına Kilit Vuruldu

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde aralarında bebek maması, çocuk sütü, tavuk, hazır köftenin bulunduğu pek çok son kullanma tarihi silinmiş ve geçmiş gıda ürünü sattığı tespit edilen iki zincir market şubesi, encümen kararıyla üç gün süreyle mühürlendi. Söz konusu işletmelere cezai işlem uygulandı.

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Tarihi Geçmiş Bebek Maması Bile Var! Zincir Markette Gıda Skandalı: Zabıta Acımadı, Kapısına Kilit Vuruldu

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in talimatı ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm market, restoran, kafe, kasap, fırın ve pastane gibi işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Ekipler, halk sağlığını tehlikeye atan ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyor.

Tarihi Geçmiş Bebek Maması Bile Var! Zincir Markette Gıda Skandalı: Zabıta Acımadı, Kapısına Kilit Vuruldu - Resim : 1

ÜRÜNLERİN TARİHLERİ GEÇMİŞ!

Denetimler sırasında Güllerpınarı Mahallesi, Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinin son kullanma tarihi geçmiş bebek maması, çocuk sütü, tavuk, köfte, süt ve ekler sattığı tespit edildi.

Yine Güllerpınarı Mahallesi Hacet Caddesi üzerinde bulunan bir başka zincir market şubesinin de son kullanma tarihi geçmiş ve silinmiş ürünler sattığı tespit edildi.

Tarihi Geçmiş Bebek Maması Bile Var! Zincir Markette Gıda Skandalı: Zabıta Acımadı, Kapısına Kilit Vuruldu - Resim : 2

KAPISINA MÜHÜR VURULDU

Tutanak tutulan işletmeler, Alanya Belediyesi Encümeni’ne sevk edildi. Encümen kararı ile harekete geçen ekipler, iki zincir market şubesine cezai işlem uyguladı ve mühürleyerek üç gün süreyle ticari faaliyeti durdurdu.

Alanya Belediyesi, denetimlerin düzenli ve kararlı bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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