Staj ve Çıraklıkta ‘Doğum’ Kriteri! SGK Uzmanı EYT ile Erken Emeklilik Formülünü Anlattı: 8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalılar Dikkat!

Staj ve çıraklık mağdurları, Türkiye’de yıllardır hak kaybına uğradıklarını belirterek çözüm arayışlarını sürdürüyor. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, staj ve çıraklık dönemlerinde kısa süreli sigorta girişlerini kullanarak emeklilik haklarından yararlanamıyor. Bu nedenle de birçok kişi EYT ile bile emeklilik hakkı elde edememişti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından staj ve çıraklık yasası bekleyenler için bir değerlendirmede bulundu. Erdursun, "Tüm staj yapanlar değil aşağıda örneğe uygunsanız, doğum borçlanması ile EYT'li olabilirsiniz" diyerek izlenmesi gereken yol haritasını açıkladı.

İŞTE ERKEN EMEKLİLİKTE MERAK EDİLEN O FORMÜL

“8 Eylül 1999 öncesinde staj ve çıraklık başlangıcı olanların işe başlama tarihi emeklilik için işe başlama olarak kabul edilmez ancak staj başlangıcı sonrası doğum yapan kadınlar doğum borçlanması hakkından yararlanarak işe başlama tarihilerini geriye çekebilirler” diyen Erdursun konuyu bir örnekle detaylıca anlattı:

“1.8.1994'de staj başlangıcı olan 1.8.2000'de sigortalı olan 1.9.1999'da çocuk dünyaya getiren bir kadın 1.9.1999-1.8.2000 tarihleri arasını borçlanabilir. 1.8.2000 işe başlama tarihi 1.9.999'a kadar geri çekilir ve EYT'li olabilir” ifadelerini kullanan uzman isim şunları kaydetti:

“1.4.1996 staj başlangıcı olan 1.9.2002'de tüm kollara tabi sigortalı olan 1.8.2000'de doğum yapan kadın 720 gün doğum borçlanması yapabilir. Bu durumda 1.9.2002 işe başlama tarihi 720 gün öne çekilir, ilk işe başlama tarihi 1.9.2000 yılı olur, bu durumda işe başlama tarihini geriye çeker ancak EYT'li olamaz.”

BU KRİTERLERE DİKKAT!

Paylaşımının devamında Erdursun, "Siz de bu durumdaysanız, staj başlangıcınız, tüm kollara tabi sigorta başlangıcınız ve doğum yaptığınız tarihlere dikkat ederek, doğum borçlanması ile EYT'li olup olamayacağınızı öğrenebilirsiniz" şeklinde değerlendirmede bulundu.