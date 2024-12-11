SSK Bağ-Kur EMEKLİYE ZAM! En Düşük Maaşta ‘Çifte Refah Payı’ Formülü: Ek Ödemeli Kök Aylık O Rakama Tamamlanacak

Son dakika haberleri… Ocak ayında emekliye zam düzenlemeleri ile milyonların geliri artacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaşları enflasyon rakamları ile değerlendirilerek hesaplanacak. Temmuz döneminde 12.500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı için de değişiklik yapılması bekleniyor.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİNE GARANTİ ZAM ORANI

Takvim’de yer alan haberde, emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Yeni yılın ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı yansıtılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark verilecek.

Emeklilerin zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden 5'i belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.57, memur emeklilerine de yüzde 4.15 farkla birlikte yüzde 10.40 zam oluştu.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 17!

Geriye tek veri yani Aralık enflasyonu kaldı. Aralık ayı enflasyon tahminlerine göre ise Ocak zammı beklentisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16-17, memur emeklilerinde yüzde 12-13 seviyelerinde oldu. Kesin oran 3 Ocak'ta ortaya çıkacak. Bu tutar aynı ay maaşlara yansıtılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA EN GÜÇLÜ FORMÜL

Ancak Ocak ayında emeklilere ek artış da gündemde. Burada ilk formül ise taban aylık artışı. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban aylık düzenlemesi kapsamında 12 bin 500 lira yatırılıyor. Bu tutarın da artması bekleniyor. En düşük ödeme için 14 bin-15 bin lira seviyeleri gündeme geliyor. Artış yapılırsa Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı yeni taban aylığın altında kalanların ödemesi bu tutara tamamlanacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI MASADA

İkinci formül ise refah payı. Bu formülde 2 yöntem öne çıkıyor. İlkine göre, memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı SSK ve Bağ- Kur'luların seviyesine yükseltilebilecek. İkincisine göre ise hem SSK ve Bağ- Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek zam oranı yükseltilebilecek. Örneğin; tüm emeklilerin zam oranı yüzde 20 seviyesine çıkarılabilecek.

MECLİS SON SÖZÜ SÖYLEYECEK

Tüm emeklilerin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Refah payı ve taban aylık da bu tarihten sonra karara bağlanacak. Bu formüllerden birinin ya da her ikisinin uygulanması kararlaştırılırsa düzenleme hızla Meclis'e taşınacak.