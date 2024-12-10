Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Promosyon Jesti! Aralık Ayında Verilecek Para Netleşti
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği emekli promosyonları, ekonomik açıdan önemli bir destek sağlıyor. Bankalar, emekli maaşını kendilerinden alan müşterilere sundukları cazip promosyon kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? İşte güncel bilgiler…
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerine yönelik sunduğu promosyon miktarını güncelledi. Banka, emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya mevcut maaşını bankada tutmaya devam eden SGK emeklilerine, 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
KAMPANYA ŞARTLARI NELERDİR?
Ziraat Bankası’nın kampanyasından faydalanmak isteyen emeklilerin bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Bankanın mevcut müşterileri, daha önce aldıkları promosyon ödemelerini iade etmelerine gerek kalmadan yeni kampanyadan yararlanabiliyor. Bu kampanya, maaşını başka bir bankadan taşıyan emekliler için de geçerli.
PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Promosyon ödemesiyle ilgili detaylı bilgilere ve başvuru şartlarına Ziraat Bankası şubelerinden, resmi web sitesinden veya mobil bankacılık uygulamasından ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYONLARI NEDEN ÖNEMLİ?
Bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar, maaş alan bireyler için ek bir gelir kaynağı sağlıyor. Ziraat Bankası’nın güncel kampanyası da emekli vatandaşlara ekonomik rahatlama sunmayı hedefliyor.
Emekliler için cazip fırsatlar sunan bu kampanyadan faydalanmak isteyenler, bankayla iletişime geçerek detayları öğrenebilir ve başvurularını gerçekleştirebilir.