Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Promosyon Jesti! Aralık Ayında Verilecek Para Netleşti

KAMPANYA ŞARTLARI NELERDİR?

Ziraat Bankası’nın kampanyasından faydalanmak isteyen emeklilerin bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Bankanın mevcut müşterileri, daha önce aldıkları promosyon ödemelerini iade etmelerine gerek kalmadan yeni kampanyadan yararlanabiliyor. Bu kampanya, maaşını başka bir bankadan taşıyan emekliler için de geçerli.