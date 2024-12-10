EMEKLİ MEMUR OCAK ZAMMI! En Düşük Emekli Maaşı İçin ‘Yuvarlama’ Formülü! SGK Uzmanı Tek Tek Hesapladı: İşte Milyonlara Zam Tablosu

Son dakika: Emekli zammı ve memur enflasyon farkı için gözler bir kez daha TÜİK’e çevrildi. 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. SSK, Bağ-Kur emekliye zam oranının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşı düzenlemesi devreye girecek. Memur ve memur emekli maaşları ise enflasyon farkı ile toplu sözleşme oranı ile artacak.

SSK, Bağ-Kur emekli zammı

En düşük emekli maaşı

Memur enflasyon farkı

Memur zammı Ocak 2025

İşte 4 maddede milyonların en çok merak ettiği zam oranı ve yeni maaş tabloları...

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMINDA NİHAİ RAKAM ORTAYA ÇIKIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak saat 10.00'da Aralık ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Bununla beraber 2024 yılının ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. Bunula beraber yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun zammı da kesinlik kazanacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 14,57

Kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 gelirken, yıllık bazda ise yüzde 47,09’a geriledi. Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oldu:

5 aylık enflasyon: Yüzde 14,57

5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 14.57

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71

5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 4,15

5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 10,40

SGK UZMANINDAN EMEKLİYE MEMURA ZAMDA 3 SENARYOLU HESAP

Peki beklenen enflasyon oranlarına göre emekli ve memurun zam oranı nasıl şekillenecek. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, “2024’ün ilk döneminde yüzde 24,73, ikinci dönemle ilgili ise Temmuz-Kasım arasında yüzde 14,57’lik kısım garantilendi. Sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi 5 aylık zam oranı yüzde 14,57, memur ve memur emeklisinde ise toplu sözleşmeyle yüzde 10,40’luk zam ortaya çıktı” dedi. 3 senaryolu enflasyon tahminine göre SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için zam oranlarını hesapladı:

“Eğer Aralık ayında enflasyon yüzde 2 olursa bu yılı yüzde 45,76 ile kapatırız. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 16,86, memur ve memur emeklisi 12,86 zam alacak. Aralık ayı yüzde 2,5 çıkarsa yılı yüzde 46,46 ile yılı kapatacağız. SSK ve Bağ-Kurlu emeklisi yüzde 17,81, memur ve memur emeklisi 2024’ün ikinci döneminde yüzde 13,81 zam alacak. Yüzde 3’lük enflasyonda yıllık oran yüzde 47,19, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 18, memur ve emekli de yüzde 14 zam alacak.”

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ KÖK MAAŞLARINDA TABLO

Uzman isim emekli kök maaş zamlarına ilişkin hesaplamalarında şu bilgileri paylaştı:

“Şu anda Bağ-Kur emeklisi esnaf için 12.695 lira alıyor. 5 aylık garantilenen veri ile 14.545 TL oldu. 6 aylık zamda enflasyon özellikle yüzde 2,5 çıkarsa zam yüzde 17,81’lik oranla 14.956 TL’ye yükselebilir. Bağ-Kur tarım da güncelde 10.089 TL alıyor. 5 aylık 11.559 TL ve Temmuz-Aralık ayı arasında 11.885 TL alacak. Ama burada 12.500 TL’lik emekli taban aylık rakamından az. Burada emekli kök aylık üzerinden hesaplama yapıyoruz. SSK 2000 öncesinde emekli olanlar 14.178 TL alıyor. Garantilenen 16.244 TL ve 6 aylık 16.703 TL’ye denk geliyor. SSK 2000 sonrası 8.789 TL kök aylıkları var. Temmuz-Kasım arası garantilenen 10.070 TL ve yıl sonunda 10.354 TL’lik tahmini yükseliş bekleniyor.”

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI

“En düşük memur emeklisinin güncel maaşı 17.586 lira. Garantilenen yüzde 10,40. O zaman 19.415 TL’ye, 6 aylık eklendiğinde tahmini olarak 20.014 TL’ye çıkacak” ifadelerini kullanan Emin Yılmaz, “En düşük memur maaşı evli olanlar için 39 bin 205 liradan 44.619 liraya yükselecek. Bekar memur maaşı da 36.236 TL’den 41.240 TL’ye çıkacak” şeklinde açıklamada bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Emekli kök maaşı 10.610 TL olanların sıfır zam riski ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Yüzde 17,81’lik zam senaryosuna göre. 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının bu oranda artmasıyla 14.726 liraya hatta bir yuvarlama ile 15 bin TL seviyesine çıkmasını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.