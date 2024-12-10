Erken Emeklilik İsteyen 1 Araba Fiyatı Para Ödeyecek! SGK’ya Borçlanmalara ‘Asgari Ücret’ Ayarı

2025 yılına geri sayım başlarken 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret belirleme maratonu da başladı. Asgari ücret zammı sadece çalışanların maaşını değil, emeklilik borçlanmalarını da doğrudan etkileyecek! Asgari ücrete bağlı olarak hesaplanan doğum ve askerlik borçlanmaları milyonlarca vatandaşın emeklilik planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Ancak yeni yıla kadar borçlanma yapmayan için maliyetler eskisinden çok daha farklı olacak.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI 2025’TE GÜNLÜK NE OLACAK?

Şu anda bir günlük askerlik ve doğum borçlanması için ödenen prim tutarı 213,36 TL, bir günlük yurt dışı borçlanması a 300,4 TL! Ancak asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılabilecek olası bir zamda bir günlük askerlik ve doğum borçlanması 2025’te 277,37 TL’ye, yurt dışı borçlanması da 390,50 TL’ye yükselecek.

ASKERLİK BORÇLANMASINA 34 BİN LİRADAN FAZLA ARTIŞ

Böylece 18 ay (540 gün) askerlik borçlanması yapmak isteyenlerin ödeyeceği tutar 115.214 TL’den 149.779 TL’ye çıkacak. Bu da maliyetleri 34.565 TL artıracak.

3 ÇOCUKTA DOĞUM BORÇLANMASI MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Kadınlar her bir çocukta 2 yıla kadar olmak üzere 3 çocuk için 6 yıla kadar borçlanma yapabiliyorlar. Bu kapsamda 1 çocuk için 153.619 TL’den 199.705 TL’ye çıkacak rakam, 3 çocuk içinse 460.857 TL’den 599.116 TL’ye çıkacak.

Yurt dışı borçlanmasının toplam maliyeti 1 milyon 497.798 TL’den 1 milyon 947.137 TL’ye yükselerek 449.339 TL’lik bir artış gösterecek.

YENİ YIL GELMEDEN BORÇLANMA YAPMAK DAHA UCUZ!

Erken emeklilik isteyenler için dönüm noktası olacak borçlanma tutarlarına gelecek zamlar için Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal kritik noktalara değindi. “Borçlanma yaparak prim gün sayısını artırmak, emekli olmak, bazı borçlanmalarda da işe girişinizin geriye gelmesi söz konusu” ifadelerini kullanan Bal, “Asgari ücret artmadan bu ay borçlanmalarınızı yapın. Çünkü asgari ücret zammı kadar borçlanma rakamları da artacak. Örneğin askerlik borçlanmasında işe girişiniz askerlik tarihinden sonraysa borçlanmaya işe giriş tarihinden itibaren başlıyorsunuz. Ama askerliğinizi daha önce yaptıysanız o zaman borçlanmanızda işe girişiniz askerlik süreniz kadar geri gelir. Kadın sigortalılar için sigorta tarihinden sonraki doğumlarda 2 yıla kadar borçlanma hakkı mümkün. Uzman isim, “Normalde işe giriş kabul edilmeyen staj ve çıraklık kadın doğum borçlanmasında işe giriş kabul ediliyor” bilgisini paylaştı.