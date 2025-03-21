Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Değişim

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 4,9 azalarak 1 milyar 575 milyon 143 bin 50 lira oldu.

GÜN ÖNCESİ FİYATLANDIRMA

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira ile 06.00 ve 17.00-22.00 saatleri arasında, en düşük ise 1594 lira 98 kuruş ile 12.00 ve 13.00 saatlerinde tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 584 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 578 lira 37 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA