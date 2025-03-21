Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Değişim

Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1594 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Değişim

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 4,9 azalarak 1 milyar 575 milyon 143 bin 50 lira oldu.

GÜN ÖNCESİ FİYATLANDIRMA

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira ile 06.00 ve 17.00-22.00 saatleri arasında, en düşük ise 1594 lira 98 kuruş ile 12.00 ve 13.00 saatlerinde tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 584 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 578 lira 37 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

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