Merkez Bankası'ndan TL için Kritik Adım! 24 Mart Pazartesi Başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün piyasadaki likidite fazlası için yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda 91 güne kadar vadeli likidite senetleri çıkarılacağını duyurdu.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam etmektedir.

Bu çerçevede, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verilmiştir.

24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgiler veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: Haber Merkezi