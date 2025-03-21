Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 605 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada dün işlem hacmi 21 milyon 884 bin 937 liraya ulaştı. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 888 bin 626 lira olarak kaydedilmişti.

GAZ TİCARET MİKTARI VE DENİGELEME FİYATLARI

Dünkü işlemlerde, spot piyasada toplam 1 milyon 764 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 235 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 974 lira 88 kuruş olarak açıklandı.

DOĞAL GAZ GİRİŞİ VE ARZI

Türkiye’ye dün toplam 243 milyon 497 bin 236 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 244 milyon 870 bin 945 metreküp olarak kaydedildi.

Hurda Teşviki Son Durum Nedir? Araç Sahiplerinin ÖTV'siz Araç Alımı Yasası Meclis'ten Geçti mi?Hurda Teşviki Son Durum Nedir? Araç Sahiplerinin ÖTV'siz Araç Alımı Yasası Meclis'ten Geçti mi?Ekonomi
İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralıİzmir'de Bıçaklı Kavga: 1'i Ağır 2 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
Merkez Bankası'ndan TL için Kritik Adım! 24 Mart Pazartesi Başlıyor Merkez Bankası'ndan Yeni Karar! 24 Mart'ta Başlıyor
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
Merkez Bankası’nın TL’yi Tutma Çabası! Herkes Bunu Merak Ediyordu: Tek Günde 11,2 Milyar Dolarlık Azalış İşte Merkez Bankası'nın Piyasaya Sattığı Döviz Miktarı
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
İsmail Saymaz İçin Karar Verildi İsmail Saymaz İçin Karar Verildi
Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Şeritli Havludan Başka Havlu Almayacaksınız Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Başka Havlu Almayacaksınız