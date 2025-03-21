Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada dün işlem hacmi 21 milyon 884 bin 937 liraya ulaştı. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 888 bin 626 lira olarak kaydedilmişti.

GAZ TİCARET MİKTARI VE DENİGELEME FİYATLARI

Dünkü işlemlerde, spot piyasada toplam 1 milyon 764 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 235 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 974 lira 88 kuruş olarak açıklandı.

DOĞAL GAZ GİRİŞİ VE ARZI

Türkiye’ye dün toplam 243 milyon 497 bin 236 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 244 milyon 870 bin 945 metreküp olarak kaydedildi.

Kaynak: AA