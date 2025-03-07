Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 3,8 azalarak 1 milyar 376 milyon 873 bin 62 lira seviyesine geriledi.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 18.00 ve 20.00’de 2 bin 995 lira, en düşük fiyatı ise saat 13.00’te 1000 lira olarak kaydedildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 211 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 218 lira 87 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 800 lira 1 kuruş, en düşük ise 798 lira 23 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA