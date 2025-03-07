Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Spot piyasada, yarın için belirlenen elektrik fiyatları açıklandı. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük ise 1000 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 3,8 azalarak 1 milyar 376 milyon 873 bin 62 lira seviyesine geriledi.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 18.00 ve 20.00’de 2 bin 995 lira, en düşük fiyatı ise saat 13.00’te 1000 lira olarak kaydedildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 211 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 218 lira 87 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 800 lira 1 kuruş, en düşük ise 798 lira 23 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

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