Kira Fiyatlarında Yeni Perde! Bir Yıl Sonra Her Şey Tersine Döndü: Ev Sahiplerine Çok Net Uyarı, Evdeki Bulgurdan da Olabilirsiniz

Son yıllarda hızla yükselen konut kiralarının yanı sıra şimdi de eski ve yeni kiracı arasındaki kira makası açıldı. Son bir yılda kira ilan fiyatları yüzde 42 seviyelerinde artarken bu oran mevcut kiracılar için yüzde 97 seviyelerini yükseldi. Kiracılar ise çareyi taşınmakta buldu.

Uzmanlar özellikle kira artışındaki yüzde 25 sınırının kaldırılmasıyla mevcut sözleşmelerin piyasa seviyelerine çekilmeye çalışıldığını ifade ederken önümüzdeki dönemde kira fiyatlarında bir hareketlenme olacağını belirtiyorlar.

NE OLDUYSA SON 1 YILDA OLDU

Konuya ilişkin TV100’e değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kızıltaş, 1 yıl önce her şeyin terse döndüğünü kaydederek, “Eski kiracılar yeni kiracılardan daha yüksek rakamlarla şu anda kira ödüyorlar. Bu yaklaşık 1 yıl öncesine kadar tam tersiydi. Örnek veriyorum içerideki 10 bin liraya otururken dışardaki kiracı 2-3 kat daha fazla verirdi” yorumunu yaptı.

Eski kiracıların adeta cezalandırıldığını dile getiren Gayrimenkul Uzmanı, “Siz 10 bin liraya kiracıydınız, eski kiracısınız. Yeni artışa göre kiranız 15 bin 500 lira oldu. Çevrenizde daireye baktığınız zaman boş ev 14 bin TL. Eski kiracı olduğunuz için aslında cezalandırılmış oluyorsunuz. Birçok kişi diyor ki ben bu evi bırakayım, eski kiracı olmama rağmen evimden çıkayım, boştaki bir daireye geçeyim” diye konuştu.

PEKİ BU DURUM NASIL MÜMKÜN OLABİLİYOR?

“Kiralık rakamların çok yüksek olduğu dönemlerde biliyorsunuz çok haber yapılmıştı. Baktılar ki birçok kişi akıllandı ve o rakamları vermek istemiyor; bu kez kiraları düşürdüler” diyen Evrim Kızıltaş şöyle konuştu:

“Rakamları düşürünce eski kiracılardan daha düşük bir hale geldi. İşte burada dikkat, eski kiracının olduğu ev sahibi evdeki bulgurdan olabilir eğer rakamı iyileştirmezse...”

KİRA ARTIŞ ORANI GERİLİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hafta başında Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamış böylece kira zam oranını veren enflasyonda 12 aylık ortalama da belli olmuştu. Bu kapsamda Şubat’ta yüzde 56,35 olan kira zam oranı hem konut hem de iş yerleri için Mart 2025 döneminde yüzde 53,83’e gerilemişti.

Kaynak: TV100